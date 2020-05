Koningin Máxima brengt bliksembezoek aan horeca- en toeristenbranche op Texel

Het werkbezoek begon al op de veerboot, waar ze door TESO-directeur Cees de Waal werd bijgepraat over de financiële en logistieke gevolgen van de crisis voor de veerponten van de Wadden.

Eenmaal aangekomen, ging ze naar strandpaviljoen Paal 15. Daar hoorde ze van een gemêleerd gezelschap hoe de Waddeneilanden de crisis hopen te overleven. Zo sprak ze met de burgemeesters van Texel (Michiel Uitdehaag) en Schiermonnikoog (Ineke van Gent, en voorzitter van het samenwerkingsverband De Wadden), de directeur van de VVV, een vertegenwoordiger van de huisartsen op het eiland en de manager van het Texels Ondernemers Platform.

Profiteren

Het gesprek ging vooral over wat nodig is om de Waddeneilanden toch te laten profiteren van het toerisme, zonder de anderhalvemetersamenleving uit het oog te verliezen. In hotel De Lindeboom in Den Burg hoorde ze diverse ondernemers aan over de impact van de coronacrisis op hun bedrijf en over hun verwachtingen voor de toekomst. Ook sprak ze met een student en een begeleider over de Texel Academy, een jong opleidingsinstituut voor horecapersoneel.

De koningin sloot haar bezoek af met een korte wandeling door Den Burg. Dit trok gelijk veel aandacht in de buurt. Ze kreeg bij het afscheid het boek 'De Smaak van Texel' mee.