Gedupeerden vernietigende brand Oosterend blikken terug: "We waren bijna alles kwijt"

OOSTEREND - Het was twee jaar geleden niet alleen een drama voor de bewoners, maar voor het hele dorp: de vernietigende brand aan de Koetebuurt in Oosterend. Hierbij gingen vijf monumentale panden verloren, de bewoners waren ineens dakloos. "We zagen dat ons huis niet meer te redden was", aldus Leni Eveleens. "Bijna alles waren we kwijt."

Leni Eveleens doet met enkele andere bewoners haar verhaal tegenover onze mediapartner Texelse Courant. Bij een van haar buren schoot op 2 maart 2018 de vlam in de pan, waarna er een grote brand ontstond in de Koetebuurt in Oosterend. Zo groot, dat liefst vijf monumentale panden in de smalle straat afbrandden. Leni onderschatte het aanvankelijk, zo vertelt ze: "Ik had snel mijn kleren aangetrokken en mijn mobiel en portemonnee gepakt. Ik dacht: zo red ik me wel even, want we zullen vandaag wel niet terug kunnen."

Ze liep met haar gezin naar buiten en zag verderop de vlammen, de brandweer en dat het vuur uit de nok van hun schuur kwam. "Wij zullen ook schade hebben, dacht ik nog. De gitaar van mijn zoon, mijn bugel en een computer konden uit huis worden gered. Met de bugel, die ik pas een jaar had, was ik héél blij. We zijn verderop opgevangen. Daar vandaan zagen we dat ons huis niet meer te redden was. Op deze paar dingen na waren we alles kwijt."

Bekijk hieronder beelden van de ramp. Tekst gaat verder onder de video.