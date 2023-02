Burgemeester van Texel verruilt eiland voor Venray

Michiel Uitdehaag, de burgemeester van Texel, verruilt zijn huidige ambtsplek voor eentje in Venray. Dat meldt de Texelse Courant vanavond.

In Venray geven ze aan blij te zijn met de komst van Uitdehaag, omdat ze in hem een verbinder zien die doortastend is op het gebied van zorg en veiligheid.

Uitdehaag wordt eerst nog voorgedragen aan de minister van Binnenlandse Zaken. Die draagt hem dan voor aan de koning. Naar verwachting wordt Uitdehaag nog voor de zomervakantie geïnstalleerd in Venray.

Wie zijn opvolger wordt is nog niet duidelijk. Uitdehaag was sinds 2016 burgemeester op Texel.