Eigenaar bezette Amstelveense grond onder rook Schiphol doet geen aangifte

De groep woningzoekenden die sinds donderdagavond een braakliggend terrein in de Amstelveense wijk Kronenburg bezet, hoeft daar voorlopig niet weg. De eigenaren van de grond hebben hen gisteren laten weten geen aangifte te doen.

Het nieuwste huisje dat de bewoners hebben gebouwd - NH Nieuws / Celine Sulsters

Omdat de veiligheid en openbare orde niet in het geding zijn, heeft de politie zonder aangifte vooralsnog geen reden om in te grijpen. Een vertegenwoordiger van een van de eigenaren Van der Valk Investments ging bij de nieuwe 'bewoners' van de grond langs voor een gesprek. "We hebben begrip voor de situatie en begrijpen de reactie van deze mensen goed. Het is vreselijk om geen woning te kunnen vinden", laat een woordvoerder van het collectief aan grondeigenaren weten aan NH. Het collectief kan niet zeggen hoe lang ze de aanwezigheid van de woningzoekenden gedogen.

Al tien jaar braak Het perceel in Kronenburg ligt al tien jaar braak. De gemeente Amstelveen had plannen voor de bouw van 2.500 studentenwoningen, maar daar stak het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) vanwege geluidsoverlast door overvliegende vliegtuigen een stokje voor. In hetzelfde gebied ligt studentencampus Uilenstede, waar duizenden studenten wonen.

De woningzoekende twintigers die hun nieuwe leefgebied gekscherend 'Krakenburg' noemen, zijn positief over het gesprek met Van der Valk Investments. Ze zijn erg blij met hun nieuwe stek, vertelt bewoonster Geertje (26). "Het zou heel jammer zijn als we hier weg moeten. Het is heel fijn om een plek te hebben waar we land hebben en kunst kunnen maken." De groep is inmiddels iets groter dan op de eerste dag van de bezetting. In het begin woonden er zes mensen en dat zijn er nu tien. Geertje heeft zelf wel een woning, maar wil meehelpen om van het woonexperiment een succes te maken en staat vierkant achter het statement dat de groep maakt. "Ik woon net als veel anderen veel te duur", legt ze uit.

"Schiphol moet gewoon krimpen" 'Bewoonster' Geertje (26)

Het geraas van overvliegende vliegtuigen begint wel een beetje irritant te worden, geeft Geertje toe, maar juist daar zou volgens haar iets aan moeten worden gedaan. "Schiphol moet gewoon krimpen." Trots laat de jonge vrouw zien wat de groep tot nu toe heeft bereikt. "Dit huisje zijn we nu aan het bouwen", zegt ze wijzend naar een piepklein huisje gemaakt van pallets, afvalhout en een zeil. Het overdekken van de keuken is nu prioriteit, om in ieder geval droog te kunnen koken.

'Veel hulp' "We krijgen veel hulp van mensen uit de buurt. Ze doneren bijvoorbeeld spullen, maar we mogen ook douchen bij de studenten die hier aan de overkant wonen", vertelt Geertje. Even daarvoor stond een man aan het hek: "Ik ga kijken of ik nog een tent heb!", riep hij Geertje toe. Tekst gaat verder.

Aan het begin van het terrein ligt veel hout dat de bewoners goed kunnen gebruiken NH Nieuws / Celine Sulsters

Het overdekken van de keuken is nu de eerste prioriteit NH Nieuws / Celine Sulsters

De bewoners sluiten het hek af zodat politie en handhaving niet zomaar het terrein op kan NH Nieuws / Celine Sulsters

Eigenlijk lijkt niemand zich tot nu toe te storen aan de nieuwe bewoners van de lap grond. Wethouder ruimtelijke ordening Floor Gordon zegt tegen NH 'begrip te hebben voor deze jongeren vanwege de woningnood'. Gordon maakt zich al jaren hard voor studentenwoningen in Kronenburg. Het standpunt van de gemeente is dan ook sinds vorige week ongewijzigd en hetzelfde als dat van de politie: "de situatie is niet onveilig en geen bedreiging voor de openbare orde en veiligheid." GroenLinks-raadslid Lennart de Looze heette de bewoners eerder deze week een warm welkom en sprak zijn steun uit.

Geluidsadaptief bouwen Het collectief van grondeigenaren zegt met studentenwoningen in Kronenburg haar steentje te willen bijdragen aan het verlichten van de woningnood. "Daarover hebben wij over enkele weken een gesprek met minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat). Hopelijk biedt dat een oplossing voor het realiseren van de gebiedsontwikkeling. Ons voorstel is een pilot-project met geluidsadaptief bouwen waarmee we kunnen aantonen dat er geen gezondheidsschade voor de bewoners optreedt en dat vliegen en (tijdelijk) wonen samen kunnen gaan."

"De wetgeving is voor de bühne en alleen in het leven geroepen om de belangen van Schiphol te beschermen" Maarten Feilzer - ontwikkelaar Zadelhoff