Weer geen uitzondering voor Amstelveense studentenwoningen onder de rook van Schiphol

Er komt geen uitzondering voor duizenden woningzoekende studenten in de Amstelveense wijk Kronenburg, die daar -ondanks de herrie van Schiphol- dolgraag zouden willen wonen. Een meerderheid van de Tweede Kamer wilde dat minister Harbers van Infrastructuur de bouw van 2.500 studentenwoningen alsnog zou toestaan. Eerder besloot de Raad van State al dat bouwen in Kronenburg niet mogelijk is, omdat Schiphol er te dichtbij ligt.

Het terrein in Amstelveen waar duizenden studentenwoningen gebouwd zouden worden. - Gemeente Amstelveen

Studentenbond SRVU en de gemeente Amstelveen dringen er al langer op aan om een uitzondering te maken voor de bouw van de campus. Het tekort aan kamers en woningen voor studenten in en rondom Amsterdam is nijpend. Als er niet fors wordt bijgebouwd, is de verwachting dat er 21.700 kamers te weinig zijn om alle studenten te huisvesten. Toch zegt minister Harbers geen toestemming te kunnen geven voor de bouw in Kronenburg, omdat er in de buurt van Schiphol strenge veiligheids- en gezondheidsregels gelden. Zo moet er onder een aanvliegroute rekening worden gehouden met een grotere kans op een vliegtuigongeluk en is er te veel vliegherrie om er te kunnen bouwen. Minder last Tijdens een Tweede Kamerdebat over Schiphol drong het CDA er gisteren opnieuw op aan om een uitzondering te verlenen voor de bouw van de studentencampus, en wees de minister op een motie waar de meerderheid van de Kamer in september voor had gestemd. De partij benadrukte nog eens dat studenten over het algemeen minder last hebben van vliegtuigherrie. Artikel gaat door onder kader

Het Amstelveense college oppert inmiddels ook een plan om vluchtelingen in LIB-gebied (te dicht bij Schiphol) te huisvesten. Mogelijk gaat het dan om het gebied Uilenstede-Kronenburg. Het college meent alleen hier plek te hebben voor de 350 vluchtelingen die de gemeente volgens de spreidingswet moet opvangen. Amstelveen moet ook voor dit project toestemming krijgen van minister Harbers. Krijgt de gemeente die niet 'is een optie te overwegen om het aantal asielzoekers dat wij in Amstelveen opvangen te verlagen als gevolg van strijdig handelen van diverse rijksorganen', aldus het college. Het voorstel wordt op 1 februari behandeld tijdens het Raadsdebat.

Harbers zei daarop dat de regels niet kunnen worden aangepast, ook niet als 'geluid voor de één minder een issue hoeft te zijn dan voor een ander'. Harbers is bovendien bang dat er in de toekomst alsnog meer omwonenden zullen zijn die last zullen krijgen van Schiphol. Niet helemaal van de baan De bouw van de studentencampus is overigens nog niet helemaal van de baan. Minister Harbers is nog in overleg met minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en de gemeenten rondom Schiphol over wat er wel mogelijk is in Kronenburg. Daar wordt op zijn vroegst na de zomer meer over bekend.