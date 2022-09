Meerderheid Tweede Kamer wil alsnog studentencampus onder de rook van Schiphol

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het kabinet op korte termijn alsnog groen licht geeft voor de bouw van 2.500 studentenwoningen in de Amstelveense wijk Kronenburg. De Raad van State besloot in mei dat er in dat gebied geen studenten mogen wonen, omdat het ministerie van Infrastructuur geen goedkeuring heeft kunnen geven aan de bouwplannen. Woningbouw is daar niet zomaar mogelijk, vanwege de strenge geluidsregels rondom Schiphol.

Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting noemde die afwijzing eerder al 'teleurstellend' en beloofde naar het dossier te gaan kijken. Een motie van Tweede Kamerlid Faissal Boulakjar van D66 en Pieter Grinwis van de ChristenUnie is vandaag aangenomen. Boulakjar steunt daarmee de Amstelveense wethouder Floor Gordon, die zich al jaren hard maakt voor studentenwoningen in Kronenburg.

De Kamerleden roepen de regering op om vanwege het enorme tekort aan studentenwoningen hard haar best te doen om dit plan zo snel mogelijk van de grond te krijgen. Zij geven hiervoor ook het argument dat de naastgelegen studentencampus Uilenstede 3.500 studentenwoningen telt, terwijl het vliegtuiglawaai daar even hard is.

De huidige voorzitter van Studentenbond SRVU Jedidja Kloens reageert voorzichtig positief. "We zijn heel blij, maar dit is nog geen reden om de vlag uit te hangen. We hebben nu iets om de regering op aan te spreken." De invulling is volgens haar nog niet concreet genoeg. "Wat ziet het kabinet bijvoorbeeld op de korte termijn?"