Mogelijk toch 2.500 studentenwoningen in Amstelveen, ondanks vliegherrie Schiphol

Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting gaat kijken of er toch niet 2.500 studentenwoningen kunnen worden gebouwd in de wijk Kronenburg in Amstelveen. In mei besloot de Raad van State dat er in dat gebied geen studenten mogen wonen, vanwege de strenge geluidsregels rondom Schiphol. De Jonge noemt die afwijzing 'teleurstellend' en heeft de Tweede Kamer toegezegd om opnieuw naar de mogelijkheden te kijken.

Een Boeing 787-10 Dreamliner van KLM stijgt op vanaf Schiphol - NH Nieuws / Doron Sajet

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), dat deel uitmaakt van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stapte naar de Raad van State om de bouw tegen te houden. De Raad van State gaf de ILT gelijk, omdat de nieuwbouw in een gebied zou komen dat vanwege door Schiphol veroorzaakt vliegtuiglawaai niet geschikt is voor nieuwe woningen. Studenten gaven aan het 'absurd' te vinden dat de plannen zijn tegengehouden, omdat vliegverkeer in het nabijgelegen Uilenstede voor evenveel herrie zorgt en daar al 3.500 studenten wonen. Krimp van Schiphol Vanwege de aangekondigde krimp van Schiphol vindt de Tweede Kamerfractie van D66 dat er opnieuw naar de plannen voor studentenwoningen zou moeten worden gekeken. Minister De Jonge van Volkshuisvesting heeft toegezegd om met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om tafel te gaan om te zien wat wél mogelijk is. Computer says no De Jonge: "Het wil er bij mij eigenlijk niet in dat er een concreet plan ligt, een concrete investeerder is, een enorme behoefte is aan studentenwoningen, dat dan computer says no het eindpunt is. Dat kan toch eigenlijk niet waar zijn." Oekraïners Vorige maand werd bekend dat er op het terrein van de studentenwoningen wel woonunits mogen komen voor gevluchte Oekraïners. Het gaat om enkele tientallen vluchtelingen die er vanaf deze maand mogen worden gehuisvest, mits het bestemmingsplan van het terrein niet wordt gewijzigd naar 'wonen'.

