Student Josie (24) hopt van tijdelijke woning naar tijdelijke woning: "Kom nergens tot rust"

De 24-jarige Josie is een van de tientallen studenten die deze middag in het Amstelveense Kronenburg demonstreren tegen het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dat ministerie houdt de bouw van een campus met 2.500 studentenwoningen in Kronenburg tegen omdat vliegtuigen daar voor te veel herrie zorgen. Toch zou Josie het vliegtuiglawaai maar wat graag voor lief nemen als ze op Kronenburg of Uilenstede kan wonen. "Veel mensen weten niet hoe het voelt om steeds te moeten verhuizen."

Josie (24) demonstreert voor meer studentenwoningen - Eigen foto

De geboren Duitse kwam ruim tien jaar geleden met haar ouders vanuit een dorp in de buurt van Keulen naar Nederland. "Mijn ouders kregen hier een baan", vertelt ze. Maar waar haar ouders na een paar jaar terugkeerden naar hun heimat, besloot Josie te blijven en hier een studie te volgen. Tot mei in onderhuur Inmiddels is Josie met haar tweejarige masteropleiding Geschiedenis aan de VU bezig, maar aan de lesstof komt ze amper toe. "Ik woon nu met twee anderen in Amsterdam-Oost, waar we een huis onderhuren", vertelt ze. "Maar ik weet dat ze in april of mei terugkomen", vertelt ze over de eigenlijke bewoners van haar tijdelijke adres. "Het laatste half jaar heb ik het gevoel dat ik nergens tot rust kom."

Om te voorkomen dat ze over een paar maanden dakloos is, speurt ze dagelijks talloze websites van makelaars en kamerverhuurbedrijven af. Hoop dat ze alsnog woonruimte op de bestaande studentencampus in Amstelveen vindt, heeft ze 'eigenlijk niet'. "De wachtlijsten zijn heel lang voor m'n gevoel. En de kamers die op Facebook worden aangeboden, zijn voor korte tijd." Douche naast bed Ook elders in Amstelveen of Amsterdam komt ze nauwelijks iets betaalbaars tegen. "Gisteren zag ik een studio van twintig vierkante meter - met de douche naast het bed - voor 900 euro per maand", vertelt ze met ongeloof in haar stem.

Inmiddels is er in de Tweede Kamer een motie aangenomen die het ministerie verplicht alsnog te bekijken of de campus in Kronenburg tot de mogelijkheden behoort. Omdat er desondanks de afgelopen maanden geen stappen zijn gezet, laten studenten vanmiddag op Kronenburg hun stem horen. Het protest is vanmiddag om 14.00 uur begonnen: demonstranten lopen vanaf Uilenstede naar Kronenburg.