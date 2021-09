Student Rebekah (22) uit VS slaapt noodgedwongen in hotel en 'eet elke dag take-away'

Dat is inmiddels ruim een half jaar geleden. Sindsdien hopt ze van hotel naar hotel, want een hotelkamer huren mag niet voor onbepaalde tijd. "1 oktober moet ik m'n huidige hotelkamer verlaten", vertelt ze. Inmiddels heeft ze al een reservering bij een ander hotel, waar ze de kosten wat hoopt te drukken door haar kamer met een medestudent te delen.

Nog voordat Rebekah ruim een jaar geleden naar Nederland kwam, had ze via studentenhuisvester DUWO al woonruimte geregeld. "Op Uilenstede", vertelt ze aan NH Nieuws. "Maar daar werd ik lastiggevallen door een medebewoner en voelde ik me niet veilig meer, dus toen heb ik besloten de campus te verlaten."

Want wie een hotelkamer huurt, is zelfs in het gunstigste geval meer kwijt dan wat je voor een gemiddelde studentenkamer betaalt. "Wat ik allemaal met dat geld had kunnen doen", zegt ze cynisch. Ze krijgt weliswaar een studiebeurs, maar die is vooral bedoeld om het collegegeld van te betalen. "Mijn vader helpt me financieel, want met m'n visum mag ik niet veel werken."

Afhaalmaaltijden

Bovendien bieden de meeste hotels hun gasten niet de mogelijkheid zelf maaltijden te koken. "Daarom bestel ik bijna iedere dag take away", benoemt ze een van de bijkomende nadelen van een studentenleven in een hotel. Of ze niet ergens op een bank bij vrienden of kennissen kan crashen? Dat kan wel voor een paar dagen, vertelt ze, "maar is op de langere termijn geen houdbare situatie."

