Honderden studentenwoningen in Almere gebouwd voor UvA-studenten

De campus komt in de binnenstad van Almere en telt uiteindelijk in totaal 1.250 woningen. Afgesproken is dat er in ieder geval 375 woningen voor (internationale) studenten van de UvA zijn en 125 voor de VU.

De woningen gaan gebouwd worden door studentenhuisvester DUWO. Bestuurders van de gemeente Almere, de universiteiten UvA en VU en de hogescholen Windesheim en Aeres hebben hierover deze week een convenant ondertekend.

"Als we succesvol willen zijn dan is samenwerking een must", zegt Marcel Nollen, bestuurder van de VU. UvA-bestuurder Jan Lintsen: "Het studentencomplex dat nu in Almere gebouwd gaat worden, is een goed voorbeeld dat onze samenwerking vruchten afwerpt."

De woningen moeten over een paar jaar af zijn.