Teleurstelling om dwarsbomen woningbouw in 'verpauperd gebied': "we hebben een heel groot probleem"

Een braakliggend terrein in Amstelveen moest dé oplossing vormen voor duizenden studenten die de komende jaren in woningnood zitten. Dat er vandaag een streep door dat plan ging, komt niet alleen hard aan bij studenten, ook bij de gemeente die jarenlang aan het plan heeft gewerkt.

Joep van Dijk van Studentenbond SRVU kan het besluit maar moeilijk accepteren. "We hebben nu een tekort van 6700 studentenwoningen en dat gaat verdriedubbelen", zegt hij over het angstbeeld dat de studenten boven het hoofd hangt.

"Dit is echt wel dé plek waar we onze hoop op hadden gezet voor de komende jaren"

NH Nieuws loopt even met Joep over het terrein waar de woningen hadden moeten komen. Er ligt een vervuild stuk groen met hekken eromheen en er staat een half afgebroken kantoorgebouw, waarvan de ramen zijn dichtgespijkerd. "Hier werkt niemand meer", roept hij wanhopig uit. "Dit zou allemaal tegen de vlakte kunnen."

De student kan geen betere locatie bedenken. "Dit is echt wel dé plek waar we onze hoop op hadden gezet voor de komende jaren. Als het tekort oploopt tot 20.000 hebben we een heel groot probleem", zegt hij.

'Van tafel'

De boeman in het verhaal is het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zij stapte naar de Raad van State om de bouw van de 2.500 studentenwoningen en 1.500 kortetermijnwoningen te voorkomen. Volgens het ministerie gaan de plannen over een gebied dat vanwege door Schiphol veroorzaakt lawaai niet geschikt is voor nieuwe woningen.

Wethouder Floor Gordon streed jarenlang voor het plan. Volgens haar is er goed nagedacht over het duidelijk aanwezige vliegtuiggeluid en is daarom gekozen voor flexwoningen. "We zijn zwaar teleurgesteld", is haar reactie. "We hebben heel veel jaar met heel veel partijen gewerkt aan een heel mooi plan en dat wordt nu van tafel geschoven."