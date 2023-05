NH Airtime: De Zwanenburgbaan na vier maanden onderhoud weer open

Er zijn maar weinig luchthavens op de wereld die zes of meer start- en landingsbanen hebben. Die grote luchthavens liggen dan ook bij miljoenensteden, zoals Chicago en Dallas. Chicago O'Hare heeft er het meest: acht banen, gevolgd door Dallas-Forth Worth (7). Daarna komen Denver, Detroit en... Schiphol, die alle drie zes start- en landingsbanen hebben. In Airtime bekijken we alle zes landingsbanen van Schiphol. We besluiten de serie met de pas geopende Zwanenburgbaan die vier maanden dicht was voor onderhoud.

Na het maandenlange onderhoud aan de Zwanenburgbaan, moet er nog aan het landingssysteem (ILS) van de baan worden gewerkt. Om zeker te weten dat begeleidingssysteem voor landende vliegtuigen goed werkt, moeten er meetvluchten worden uitgevoerd.

Die laatste meetvlucht is 20 mei en wordt gedaan door de Cessna 550 van het NLR. Pas een maand na de laatste meetvlucht, mag de baan volgens internationale veiligheidsregels weer volledig worden ingezet.

Parallel

De Zwanenburgbaan is een van drie parallelle start- en landingsbanden op Schiphol en ligt tussen de Polderbaan en de Aalsmeerbaan. Officieel heet deze baan 18C-36C, verwijzend naar de kompasrichtingen van de baan: 180º en 360º. De C staat voor center, omdat de baan in het midden van de drie parallelle banen ligt.

Om verwarring bij piloten en verkeersleiders te voorkomen, wordt in het radioverkeer one eight center of three six center gezegd. Die twee parallelbanen hebben vergelijkbare toevoegingen: de Polderbaan heet 18R-36L (right en left) en de Aalsmeerbaan 18R-36L.

