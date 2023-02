NH Airtime: Begeerd en berucht: de Buitenveldertbaan van Schiphol

Er zijn maar weinig luchthavens op de wereld die zes of meer start- en landingsbanen hebben. Die grote luchthavens liggen dan ook bij miljoenensteden, zoals Chicago en Dallas. Chicago O'Hare heeft er het meest: acht banen, gevolgd door Dallas-Forth Worth (7). Daarna komen Denver, Detroit en... Schiphol, die alle drie zes start- en landingsbanen hebben. In Airtime bekijken we de komende tijd alle zes landingsbanen van Schiphol. Dit keer de Buitenveldertbaan.

De Buitenveldertbaan is Schiphol's enige start- en landingsbaan in oost-westelijke richting. De officiële naam is ook 09-27, verwijzend naar oost/west-kompasrichtingen van de baan: 90º en 270º. De bijnaam Buitenveldertbaan ontleent het stuk asfalt van de nabijgelegen wijk Amsterdam-Buitenveldert.

De Buitenveldertbaan is een 'secundaire baan'. Dat wil zeggen dat hij pas zou moeten worden ingezet als landen en starten op de voorkeursbanen van Schiphol niet mogelijk is, of in de piekuren. In de praktijk gebeurt het vaker dan de omgeving lief is. De Buitenveldertbaan is multi-inzetbaar, er kan in beide richtingen worden gestart en geland, is lang en stevig genoeg voor elk type toestel en gunstig gelegen als de wind (hard) uit het westen waait.

Begeerd

De Buitenveldertbaan is geliefd bij vliegtuigspotters en dagjesmensen. Er is een spottersplaats met parkeergelegenheid en een grote McDonalds. Elke dag zijn er wel mensen te vinden, want de spottersplaats biedt ook zicht op de Oostbaan, Aalsmeerbaan en in de verte de Kaagbaan. Als er bijzondere vliegtuigen landen of zelfs speciaal aan de spotters worden getoond, is het dringen geblazen bij de Buitenveldertbaan.