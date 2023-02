Schiphol nl NH Airtime: "Cleared to land", alles over de Oostbaan van Schiphol

Er zijn maar weinig luchthavens op de wereld die zes of meer start- en landingsbanen hebben. Die grote luchthavens liggen dan ook bij miljoenensteden, zoals Chicago en Dallas. Chicago O'Hare heeft er het meest: acht banen, gevolgd door Dallas-Forth Worth (7). Daarna komen Denver, Detroit en... Schiphol, die alle drie zes start- en landingsbanen hebben. In Airtime bekijken we de komende tijd alle zes landingsbanen van Schiphol. We beginnen met de Oostbaan, de oudste en kortste baan van Schiphol

Zes start- en landingsbanen is uitzonderlijk veel, zelfs als je Schiphol vergelijkt met die paar Europese luchthavens van soortgelijk formaat. Schiphol rechtvaardigt dat grote aantal met de claims dat er zoveel mogelijk tegen de wind in moet worden gestart en geland, en om de overlast voor omwonenden te beperken. Schiphols oudste baan is de Oostbaan en is ook de kortste van het stel. Met een lengte van iets meer dan 2 kilometer is de Oostbaan vooral geschikt voor kleine vliegtuigen, zoals privéjets. De andere vijf banen van Schiphol zijn minimaal 3.300 meter lang. Onstuimig en stormachtig Een aantal jaar geleden is de baan verstevigd en daardoor ook geschikt gemaakt voor grote passagiersvliegtuigen. Omdat de Oostbaan in zuidwestelijke richting ligt, wordt hij regelmatig gebruikt tijdens onstuimige of stormachtige dagen, met wind uit die hoek. Dat is vooral in hartje Amsterdam te merken.

Vooral voor privéjet-eigenaren en -passagiers is landen of starten vanaf de Oostbaan een uitkomst. De baan ligt pal naast het platform waar er in en uit wordt gestapt, met bijhorende luxe terminal. Verder is dit deel van Schiphol de thuisbasis van de politiehelikopters, de nieuwe Dash-8's van de Kustwacht, de historische Dakota DC-3 en het regeringstoestel. Het artikel gaat verder onder de plattegrond.

Alle start- en landingsbanen van Schiphol - Schiphol

Officiële naam van de Oostbaan Op het plaatje hierboven is te zien dat alle start- en landingsbanen van Schiphol namen hebben. Die zijn niet officieel, want dat zou onuitspreekbaar zijn voor piloten uit het buitenland, en bovendien verwarrend en gevaarlijk. Volgens internationale wetten en afspraken worden start- en landingsbanen aangeduid met een getal, verwijzend naar de richting op een kompas. De Oostbaan heet 04-22, ofwel 40° en 220°. Verstopte zevende start- en landingsbaan Als je goed kijkt, kun je nog een start- en landingsbaan spotten op Schiphol. Daarvoor moet je wel op Google Maps kijken of naar de afbeeldingen hieronder. Haaks op de Oostbaan is de voormalige baan 14-32 nog te zien. Deze baan is al meer dan 50 jaar niet meer in gebruik als startbaan, maar doet nog dienst als taxibaan met de naam G3.

De rode pijl wijst naar de voormalige start- en landingsbaan op Schiphol-Oost Google Maps

