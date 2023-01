Weer 'Schipholfile' boven hartje Amsterdam: "Voor de veiligheid het beste"

Het is weer raak boven Amsterdam: laagvliegende toestellen die in optocht richting Schiphol koersen. Sommige hoofdstedelingen begrijpen er niets van, want het is de laatste twee weken schering en inslag boven de stad. Ook in Volendam en omgeving valt de naderingsroute naar Schiphol op en klagen inwoners over het lawaai. Maar volgens Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) is de route naar de Schiphol-Oostbaan met dit soort onstuimige weersomstandigheden voor de veiligheid de beste optie.