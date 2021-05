Meetvliegtuig maakt tientallen 'doorstarts' boven Schiphol

Een testvliegtuig van het NLR en de TU Delft is begonnen aan een serie meetvluchten boven de Polderbaan van Schiphol. De start- en landingsbaan is de afgelopen maanden dicht geweest voor groot onderhoud. Het meetvliegtuig moet daarom tientallen doorstarts maken om de landingssystemen van de Polderbaan te testen op nauwkeurigheid. Het vliegtuig maakt geen contact met het asfalt.

Als het vliegtuig op maandag de tweede meetvluchtdag houdt, betekent dat opnieuw een vertraging voor de opening van de Polderbaan. De baan zou oorspronkelijk in april open zijn gegaan, maar sneeuw, ijs en hevige regenval hebben voor oponthoud gezorgd .

