NH Airtime: 46.000 vluchten op de Aalsmeerbaan van Schiphol

Er zijn maar weinig luchthavens op de wereld die zes of meer start- en landingsbanen hebben. Die grote luchthavens liggen dan ook bij miljoenensteden, zoals Chicago en Dallas. Chicago O'Hare heeft er het meest: acht banen, gevolgd door Dallas-Forth Worth (7). Daarna komen Denver, Detroit en... Schiphol, die alle drie zes start- en landingsbanen hebben. In Airtime bekijken we alle zes landingsbanen van Schiphol. Dit keer de Aalsmeerbaan.

De Aalsmeerbaan is een van de drie parallelle start- en landingsbanen op Schiphol, naast de Polderbaan en de Zwanenburgbaan. Officieel heet hij 18L-36R, verwijzend naar de kompasrichtingen van de baan: 180º en 360º. De L staat voor links en de R voor rechts.

Om verwarring bij piloten en verkeersleiders te voorkomen, wordt in het radioverkeer one eight left of three six right gezegd. Die twee parallelbanen hebben vergelijkbare toevoegingen: de Zwanenburg heet 18C-36C (van center) en de Polderbaan het tegenovergestelde van de Aalsmeerbaan, 18R-36L.

Het artikel gaat verder onder het kaartje.