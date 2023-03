Schiphol aA nl NH Airtime: Eindeloos taxiën naar de Polderbaan van Schiphol

Er zijn maar weinig luchthavens op de wereld die zes of meer start- en landingsbanen hebben. Die grote luchthavens liggen dan ook bij miljoenensteden, zoals Chicago en Dallas. Chicago O'Hare heeft er het meest: acht banen, gevolgd door Dallas-Forth Worth (7). Daarna komen Denver, Detroit en... Schiphol, die alle drie zes start- en landingsbanen hebben. In Airtime bekijken we de komende tijd alle zes landingsbanen van Schiphol. Dit keer de Polderbaan.

De Polderbaan is de langste, breedste en nieuwste start- en landingsbaan van Schiphol. Hij is 3.800 meter lang, 60 meter breed en 'pas' twintig jaar oud. De vijf overige banen liggen er al veel langer. De Polderbaan is ook het verst weg van Schiphol-Centrum. Wie er weleens vanaf is opgestegen of op is geland, weet dat een ritje tussen gate en Polderbaan wel zo'n 20 minuten kan duren. Vanwege de afstand heeft de Polderbaan ook een eigen verkeerstoren: Toren West. De verkeersleiders in de hoofdtoren kunnen de baan en het naderende verkeer niet goed zien, dus wordt al het vliegverkeer op de Polderbaan afgehandeld door vier extra luchtverkeersleiders in de aparte toren. Het artikel gaat verder onder het kaartje.

Alle start- en landingsbanen van Schiphol - Schiphol

De officiële naam van de Polderbaan is 18R-36L, verwijzend naar de kompasrichtingen van de baan: 180º en 360º. De 'R' en de 'L' zijn eraan toegevoegd, omdat de Zwanenburgbaan en Aalsmeerbaan precies in dezelfde richting liggen. Om verwarring bij piloten en verkeersleiders te voorkomen, wordt in het radioverkeer one eight right of three six left gezegd. Die twee parallelbanen hebben vergelijkbare toevoegingen: de Zwanenburg heet 18C-36C (van center) en de Aalsmeerbaan het tegenovergestelde van de Polderbaan, 18L-36R. Parkeerplaats voor regeringstoestellen In 2014 werd de Polderbaan voor lange tijd gesloten voor onderhoud en om als dienst te doen als parkeerplaats voor regeringstoestellen, In maart van dat jaar kwamen er regeringsleiders en minister vanuit de hele wereld naar Den Haag voor een nucleaire top, de NSS. De Polderbaan stond toen vol met Boeing 747's, Airbussen, kleinere privéjets en zelfs een Ilyushin Il-96 van de Russische overheid. Inmiddels vrijwel ondenkbaar dat zo'n vliegtuig ooit nog op Schiphol te zien zal zijn. Het artikel gaat verder onder de foto.

Koreaanse en Japanse regeringsvliegtuigen op Schiphol in 2014 - NH Nieuws / Doron Sajet

Air Force One op Schiphol De Amerikaanse president Obama was er ook, maar die mocht zijn Air Force One veel dichter bij Schiphol-Centrum parkeren. Niet dat dat echt nodig was, want Obama hoefde toch niet lang te taxiën. Hij werd met namelijk met Marine One, de presidentiële helikopter tussen Schiphol, Amsterdam en Den Haag gependeld.

Air Force One op Schiphol in 2014 - NH Nieuws / Doron Sajet

