KNRM Enkhuizen kan door drukte op IJsselmeer "laten zien wat ze waard zijn"

De KNRM in Enkhuizen heeft door drie grote incidenten in de afgelopen 72 uur een druk weekend achter de boeg. Woordvoerder Bregje Willems blikt met ons terug op de laatste dagen, waarbij het lichaam van een 55-jarige man werd gevonden in het IJsselmeer, twee dames licht onderkoeld raakten vanwege een slechte voorbereiding, en een man bij de haven van Urk gered kon worden. "Dit laat zien dat je goed voorbereid het water op moet."

Ook vanmorgen werden nog twee andere mannen uit het water gehaald. Een man werd rond 6.15 uur uit het water van de haven in Medemblik gehaald. Hier was hij vast komen te zitten onder een steiger. De politie kon de man loshalen en hem op het droge krijgen. Hierna is de man, waarvan onduidelijk is hoe hij in het water terecht kon komen, met verschijnselen van onderkoeling overgebracht naar het ziekenhuis.

Met de middag kwam zaterdag het eerste grote incident van afgelopen weekend binnen bij het station in Enkhuizen. Een zeiler was overboord geslagen en vermist geraakt. Een zoektocht van bijna anderhalf uur leverde niets op. Gisteren werd er verder gezocht naar de persoon en 's avonds werd bekend dat er een lichaam was gevonden. De politie bevestigde vanmiddag dat het lichaam van een 55-jarige man uit Duitsland is, die vermist werd.

Het reddingstation in Enkhuizen heeft volgens de woordvoerder "gelukkig voldoende mensen die 24 uur per dag klaar kunnen staan om mensen in nood te helpen". Willems legt uit dat het weer voor vertrek goed in de gaten gehouden moet worden.

"We denken bij de KNRM altijd na over het maken van campagnes", zegt woordvoerder Bregje Willems van KNRM Enkhuizen. "Bijvoorbeeld over het dragen van reddingsvesten, of het laten weten aan iemand als je het water op gaat. Zodat er teruggevallen kan worden op die persoon als het onverhoopt toch mis gaat. De incidenten van dit weekend maken weer duidelijk dat het noodzakelijk is maatregelen te nemen."

De tweede persoon moest door de KNRM uit het IJsselmeer gehaald worden, in de buurt van Urk. Daar had hij een volle nacht op een zogeheten duwbak doorgebracht. "Gisteravond is hij van zijn boot afgevallen", zegt Willems. "Hierna heeft hij uren moeten zwemmen en op de bak moeten klimmen." Hoewel deze man enkele onderkoelingsverschijnselen had, is hij verder in goede gezondheid aangetroffen. Hij droeg een reddingsvest en was bekend met de grillen van het water.

"Het zijn incidenten die op zichzelf staan", zegt KNRM-woordvoerder Bregje Willems. "Maar het zijn er best opvallend veel voor de 72 uur waarin het gebeurd is. Bij ons was de euforie met de acties van vandaag en gisteren groot. Gekscherend zeiden we vanmorgen nog tegen elkaar dat er wel weer een motorstoring mocht komen, iets kleiners. Maar we hebben dit weekend goed laten zien was we als KNRM Enkhuizen waard zijn."

Reddingbootdag

Het reddingstation had nog voor de start van het weekend al een drukke zaterdag gepland staan. Die dag werd namelijk de Reddingbootdag gehouden bij Boothuis Enkhuizen. Tussen 10.00 en 16.00 uur konden bezoekers een kijkje nemen bij de verschillende reddingboten, in gesprek raken met hulpverleners en verschillende demonstraties bijwonen.

"We hebben zaterdag veel aanloop gehad van mensen uit Enkhuizen en van de omgeving. Dat heeft nog niet tot nieuwe aanmeldingen geleid, maar we hebben wel een flink aantal nieuwe donateurs voor het reddingstation weten te strikken", licht Willems toe. "Mochten er nu nog mensen zijn die zich aan willen melden bij onze KNRM, dan zijn ze van harte welkom."