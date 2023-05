Lichaam gevonden in IJsselmeer, onduidelijk of het vermiste overboord geslagen man is

In het IJsselmeer is vanavond een lichaam gevonden, laat de politie Landelijke Eenheid tegenover NH weten. Mogelijk gaat het om de man die gistermiddag overboord geslagen is op het IJsselmeer tussen Enkhuizen en Andijk.

Inter Visual Studio / Danielle Rood

De politie heeft de hele dag met sonarapparatuur gezocht naar de man die gistermiddag overboord sloeg op het IJsselmeer. "De hele dag zijn we volop aan het zoeken geweest", zegt de politie. Met sonarapparatuur kan door middel van geluidsgolven onder water worden vastgesteld of er personen aanwezig zijn. Of die techniek daadwerkelijk geleid heeft tot deze vondst, is niet bekend. Zeiljacht De man sloeg gisteren rond 14.30 uur overboord, doordat de giek van het zeiljacht tegen de opvarende aankwam. De zeiler is vervolgens onder water verdwenen en niet meer boven gekomen. Iemand op de boot is direct het water ingesprongen in de hoop de man nog te vinden. Maar dat bleek onmogelijk. De Kustwacht werd direct ingeschakeld. Ook andere veiligheidsdiensten, zoals de politie, raakten direct bij de zoekactie betrokken. Onduidelijkheid Volgens de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij moest naar alle waarschijnlijkheid al worden aangenomen dat de opvarende is overleden.

"Identificatie zal moeten uitwijzen of het inderdaad om de vermiste man gaat" Politie Landelijke Eenheid

Of het gevonden lichaam inderdaad van de bewuste man is, kan de politie vooralsnog niet zeggen. "Die identificatie zal zo snel mogelijk plaatsvinden. Als die is afgerond, kan worden aangegeven of het inderdaad om de vermiste man gaat."