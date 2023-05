Politie zoekt nog altijd verder naar overboord geslagen man IJsselmeer

De politie zoekt vandaag met sonarapparatuur verder naar de man die gistermiddag over boord sloeg op het IJsselmeer tussen Enkhuizen en Andijk. "De hele dag zijn we nog volop aan het zoeken", zegt de politie.

De man sloeg gister rond 14.30 uur over boord doordat de giek van het zeiljacht tegen de opvarende aankwam. De zeiler is onder water verdwenen en niet meer boven gekomen. "We zoeken vandaag met onderwater apparatuur naar de persoon", laat een woordvoerder van de politie weten.

Waarschijnlijk overleden

Een woordvoerder van het KNRM laat weten dat zij niet meer mee zoeken. "De zoekactie is gisteren om 16.00 gestaakt. De politie zoekt vandaag verder." Volgens hem wordt er gezocht naar een lichaam en is de opvarende van de boot naar alle waarschijnlijkheid overleden.

Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is op het zeiljacht. "Er zaten twee personen aan boord", zegt een woordvoerder van de kustwacht. "De tweede persoon is achter de drenkeling aangesprongen en uit het water gehaald door de hulpdiensten." Over de identiteit van de vermiste persoon is nog niets bekend gemaakt.