Persoon overboord geslagen op het IJsselmeer, zoekactie inmiddels gestaakt

De melding kwam rond 14.30 uur binnen bij de hulpdiensten. Volgens een woordvoerder van de reddingsbrigade is er iemand overboord geslagen doordat de giek tegen de opvarende aankwam.

"Deze persoon was gelijk onder water", vertelt de woordvoerder tegen NH. "Een tweede persoon is er achteraan gesprongen maar heeft de drenkeling niet uit het water kunnen halen." Degene die achter de drenkeling aan is gesprongen is wel door de hulpdiensten uit het water gehaald.

Om 16.00 uur is de zoekactie naar de vermiste drenkeling gestaakt.