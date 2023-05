Verdachte dodelijke overval op Sjaak Groot krijgt reconstructie om onschuld te bewijzen

Er komt een reconstructie van de dodelijke overval, juni 2021, op Sjaak Groot (72). Daarmee wil verdachte Dut M. aantonen dat hij vlak voor de gebeurtenis is weggegaan. Bij de roof ontstond een worsteling tussen Groot en een groep overvallers, waarbij de bewoner werd doodgeschoten.

Alkmaarder Dut M. verklaarde dat hij in eerste instantie mee was gegaan naar het huis van Groot. Maar dat hij wegliep omdat er te veel lawaai werd gemaakt. Een verhaal dat er bij het Openbaar Ministerie niet in gaat. De advocaat van M. wil met een reconstructie het gelijk van zijn cliënt aantonen. Dat verzoek werd vandaag door de rechtbank toegewezen. Reconstructie zonder namen te noemen Jan van Manen, een begrip op het gebied van videoreconstructies, moet die gaan uitvoeren. Voordat het zover is, volgt eerst nog een startverhoor met Dut M. Daarbij moet duidelijk worden waar bijvoorbeeld de vluchtauto, hijzelf en de andere overvallers stonden. In tegenstelling tot wat het Openbaar Ministerie wenste, hoeft hij daarbij geen namen te noemen. De advocaten van andere verdachten in deze zaak hebben eerder al aangegeven niet bij de reconstructie aanwezig te willen zijn, omdat hun cliënten iedere betrokkenheid ontkennen. De overval op Sjaak Groot is volgens het Openbaar Ministerie één van de zeven overvallen waarvan de overvalbende van acht mannen wordt verdacht. In wisselende samenstellingen zouden ze zeer gewelddadige berovingen hebben gepleegd tussen Hoorn en Alkmaar en één in het Gelderse Dreumel.

'Eén grote poppenkast, allemaal bullshit' De enige aanwezige in de rechtszaal vandaag is verdachte Deniz R. De Obdammer staat terecht voor vijf overvallen en het deelnemen aan een criminele organisatie. Hij reageert geïrriteerd als het gaat om zijn betrokkenheid en dat hij langer in voorarrest blijft. "Het is één grote poppenkast, allemaal bullshit. Ik zit 15 maanden vast zonder hard bewijs." Na het horen van de aanklacht aan zijn adres heeft hij ook geen zin om nog langer te blijven zitten om de beslissingen over de medeverdachten aan te horen. "Ik ga lekker weg. Ik heb met die anderen niks te maken. Het heeft toch geen nut om hier te komen. Ik wacht tot de inhoudelijke behandeling. U ziet me daar wel verschijnen."

Ook de andere verdachten blijven langer in voorarrest. Op 6 en 13 juli volgen weer tussentijdse zittingen. Waarschijnlijk volgt de inhoudelijke behandeling pas in maart 2024. Dat heeft onder meer te maken met de vele onderzoekswensen van de advocaten van de verdachten. Zo worden onder meer 13 getuigen gehoord, onder wie ook alle verdachten. Verder is er nog de reconstructie en moet Dut M. nog psychologisch worden onderzocht.

Hoofdverdachten zijn Mark V. (31) uit Opmeer, Glenn V. (30) uit Noord-Scharwoude, Ruviëni M. (38) uit Rotterdam en Deniz R. (26) uit Obdam. Zij zouden de motor zijn geweest binnen deze groep overvallers en vormen volgens het Openbaar Ministerie 'een criminele organisatie'. Andere verdachten zijn Dut M. (29) uit Alkmaar, Martijn G. (27) en een onlangs opgepakte 19-jarige man. Zijn zaak vindt apart achter gesloten deuren plaats, omdat hij 16 was toen hij betrokken was bij in ieder geval één overval.

