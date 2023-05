Door Schiphol mag Josca geen huis bouwen, maar nieuwe woonwijk om de hoek mag wel

De boomgaard ligt namelijk onder een vliegroute van Schiphol en in de omgeving van luchthavens mag niet zomaar worden gebouwd. Dit om vliegtuiglawaai en in sommige gebieden ook gevaarlijke situaties door vliegverkeer zo veel mogelijk te voorkomen.

Binnen dit gebied moet er voldoende ruimte zijn voor de ontwikkeling van de Schiphol Mainport, knooppunt van belangrijke transportroutes. En om (woningbouw)ontwikkelingen mogelijk te maken, reageert wethouder Paul Slettenhaar van de gemeente. "Bouwen is om die reden is niet toegestaan."

Het Luchthavenindelingsbesluit (LIB) moet bewoners beschermen tegen geluidsoverlast van vliegtuigen, gezondheidsklachten of onveilige situaties. Per zone gelden andere beperkingen. In Noord-Holland vallen twintig gemeenten binnen het beperkingsgebied rond Schiphol.

"Zonder behuizing of desnoods een schuur is een bedrijf daar niet mogelijk. Voor de kinderen zou het ideaal zijn om vanuit huis te kunnen werken. Ook omdat een van mijn zoons autisme heeft."

Het gezin woont nu nog op Curaçao, omdat Elmer daar voor Defensie is gestationeerd. Maar over twee jaar komen ze definitief terug naar Nederland. Met de afwijzing valt hun droom van een zelfvoorzienend bestaan in duigen.

Opvallend is dat er in hetzelfde gebied, vlak naast de boomgaard, wel een nieuwe wijk met 73 woningen wordt gebouwd. Voor dit project aan de Startingerweg verleende de Provincie vorig jaar een speciale ontheffing, omdat dat project eerder al groen licht had gekregen.

Appels met peren

Met een advocaat kijkt het stel of er nog iets te regelen valt. De vraag is of dat lukt, want er zit nog iets dwars. De boomgaard ligt in een beschermd natuurgebied. In 2021 wees het college van Gedeputeerde Staten 32 gebieden aan als Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL). Woningbouw is daar strikt verboden.

Josca en Elmer hopen dat de gemeente ervoor openstaat mee te denken in oplossingen. "We begrijpen het belang van veiligheid, maar waarom kan er geen uitzondering worden gemaakt voor ons perceel? Dat zou juridisch mogelijk moeten zijn, gezien de lage impact op de veiligheid. Helemaal vergeleken met een groot woonproject als de Startingerweg."