Noodkreet wethouder Rosalien van Dolder aan Provincie: "Laat ons bouwen!"

Het is hét thema van de Provinciale Statenverkiezingen die morgen plaatsvinden: bouwen. Of liever: het tekort aan woningen. En juist op dit vlak loopt Koggenland-wethouder Rosalien van Dolder constant vast bij de provincie Noord-Holland. "Het lijkt wel of er een Berlijnse muur staat tussen stad en platteland."

Een vrolijke stemming vorige week, in dorpshuis De Oude School in Hensbroek. Eindelijk krijgt het West-Friese dorp weer eens nieuwbouw, in de vorm van 46 woningen - waaronder 5 huurwoningen. "Dat is fijn voor Hensbroek, want het is echt een fijn en hecht dorp. Ik spreek ook veel mensen die hier willen wonen en willen blijven wonen. Maar gezien de belangstelling is 46 veel te weinig." 1.752 keer belangstelling Niet minder dan 1.752 keer werd er belangstelling getoond voor één van de 41 koopwoningen. Een schrikbarend aantal, dat de woningnood goed weergeeft. En dus gaan er veel mensen teleurgesteld worden, die op zoek zijn naar een woning. Van Dolder ziet het hoofdschuddend aan. Ze wijst. "Hierachter is nieuwbouwlocatie De Draai in Heerhugowaard. Daar worden 2.500 woningen gebouwd. Als ik dan zie hoeveel moeite wij als plattelandsgemeente moeten doen om dit plan van de grond te krijgen, doet mij veel verdriet voor de dorpen."

"De provincie doet net alsof er niemand in een dorp zou willen wonen" Koggenland-wethouder Rosalien van Dolder

Al langere tijd gaat ze de strijd aan met de provincie Noord-Holland, om meer en gemakkelijker te kunnen bouwen. "Koggenland grenst aan de ene kant aan Dijk en Waard en aan de andere kant aan Hoorn. Dat is stedelijk gebied en daar kan heel veel. Maar als je de grens over gaat, beland je qua regelgeving in een compleet andere wereld. Alsof er een Berlijnse muur tussen stad en platteland staat. De provincie doet net alsof er niemand in een dorp zou willen wonen. Dat is natuurlijk onzin, dat zie je wel aan het aantal geïnteresseerden voor dit plan. De behoefte om in dorpen te wonen, is heel groot. Alleen wordt niet gezien in Haarlem en Den Haag." Tekst gaat verder onder de video.

Ze spreekt van een 'sterfhuisconstructie'. "Zo voel ik dat soms echt. Volgens de provincie is voor heel Koggenland, 14 dorpen in totaal, behoefte aan 100 nieuwbouwwoningen per jaar. En dat aantal zou dan per jaar steeds minder worden. Maar de cijfers zeggen toch echt iets anders. Kijk, een dorp als Hensbroek moet natuurlijk geen stad worden, maar als je hier een aantal jaar achter elkaar 100 woningen zou kunnen bouwen, dat zou dat prima kunnen. Alleen dringt dat nog niet door bij de provincie." Geef ons meer ruimte Alleen de verkiezingen gaan niet voor een kentering zorgen, denkt ze. "Daarvoor is andere provinciale regelgeving nodig. Wat ik als wethouder kan doen, is steeds maar dit verhaal blijven vertellen. En dat doe ik ook. Als ik hoor dat er zoveel mensen geïnteresseerd zijn in dit nieuwbouwplan, dan denk ik: zie je wel! Er zijn heel veel mensen die op het platteland willen wonen. En willen blijven wonen. Daarom zeg ik: geef ons wat meer ruimte om te bouwen. We hebben goede plannen. Voor een vitaal platteland is het belangrijk dat we blijven bouwen."

