'Wooncoöperaties, een prachtinitiatief maar zonder hulp van de provincie wordt het niets'

"Wij hebben een manifest naar alle provincies gestuurd met het doel om te zorgen dat coöperatief wonen in de coalitieakkoorden terechtkomt", zegt Trevor James van Cooplink, het netwerk van wooncoöperaties. Volgens hem is het over het algemeen lastig om geld en een plek te vinden om de initiatieven − en dat zijn er veel volgens hem − voor collectief wonen te realiseren.

Weinig plek beschikbaar

Dat blijkt ook in Noord-Holland: Nardy Stolker uit Heiloo is sinds twee jaar op zoek naar een locatie voor een coöperatieve woonvorm, maar de gemeentes stellen weinig beschikbaar, zegt ze. "De grond gaat altijd naar projectontwikkelaars of woningcorporaties. Ik zocht ook in het oosten van het land, maar ben nu toch weer terug in Noord-Holland, want dat is de mooiste provincie, vind ik."

Nu heeft zij een stuk land op het oog in Heerhugowaard-Noord. "Het is een terrein van 2,5 hectare met een grote schuur die op instorten staat. Daar zouden twee wooneenheden kunnen komen met een gemeenschappelijke ruimte en therapieruimtes voor verschillende zorgverleners", vertelt Stolker.