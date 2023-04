Purmerend teleurgesteld na uitspraak Raad van State: "Provincie heeft de regels veranderd"

Het had hordes toeristen moeten aantrekken voor de gemeente Purmerend, maar de hoogste bestuursrechter besloot vandaag dat er een definitieve streep wordt gezet door de plannen voor een Van der Valk hotel in de kom van de A7. Wethouder Mario Hegger reageert.

De Raad van State heeft vanmorgen de Provincie in het gelijk gesteld over het bestemmingsplan ’Purmerend - Hotel Kom A7’. Als gevolg hiervan treedt het bestemmingsplan definitief niet in werking.

"Ik ben teleurgesteld in deze uitspraak. De Provincie Noord-Holland heeft tijdens het proces de regels veranderd", schrijft wethouder Hegger nadat hij de hele middag met Van der Valk om de tafel heeft gezeten. "Wij zijn samen met Van der Valk aan de slag gegaan omdat er een behoefte bestaat aan overnachtingsmogelijkheden in de gemeente Purmerend."

De provincie beschouwt, in tegenstelling tot de gemeente, het gebied als landelijk. Om die reden dient volgens de provincie rekening te worden gehouden met extra eisen voor de ruimtelijke kwaliteit. Daarnaast zou de hotelontwikkeling niet op de juiste wijze regionaal zijn afgestemd en zou er volgens de provincie onvoldoende rekening zijn gehouden met de impact op het nabijgelegen Werelderfgoed de Beemster.

De gemeente is hiertegen in beroep gegaan bij de Raad van State. Ook de initiatiefnemer van het hotel Van der Valk is in beroep gegaan. En bestuursrechter heeft vandaag de Provincie in het gelijkgesteld.

Beusebos

Stichting Vrienden van het Beusebos zijn al sinds 2015 aan strijden tegen de komst van het hotel. Voorzitter Bart Creemer is dan ook heel blij met de uitspraak en hoopt dat hij binnenkort met de gemeente om tafel kan zitten over de invulling van het bos in de kom, het zogeheten Beusebos.

De gemeente Purmerend laat weten daar vooralsnog geen gevolg aan te geven. Ze schrijft: "De Raad van State heeft in haar uitspraak alleen de kwestie van het landelijke gebied betrokken. Op de onderwerpen werelderfgoed en de regionale afstemming is niet ingegaan. Daarnaast kan aan het raadsbesluit om deze locatie in te richten als recreatie- en wandelgebied vooralsnog geen gevolg gegeven worden."

Of er al gekeken wordt naar een nieuwe locatie voor een Van der Valk hotel in Purmerend is het nog te vroeg, laat de woordvoerder weten. "Het college gaat samen met de initiatiefnemer van het hotel de consequenties van deze uitspraak en eventuele nieuwe mogelijkheden binnenkort in kaart brengen."