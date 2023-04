Bijna halfjaar na brand bloembollenbedrijf is nog steeds niet alle asbest opgeruimd

Al meer dan vijf maanden ligt er, door een grote brand bij een bloembollenbedrijf, asbest op de kavels bij bewoners van de Nieuweweg en de Doggersvaart in Den Helder. De schoonmaak is bezig, maar het duurt lang. Veel te lang. Expert in asbestaansprakelijkheid Yvonne Waterman: "Als de asbest dieper de grond inzakt, wordt het alleen moeilijker en duurder om het te verwijderen."

Op 27 oktober 2022 brandde bloembollenbedrijf Brouwer aan de Nieuweweg in Den Helder af. Nu, ruim vijf maanden later, is saneringsbedrijf Hein Heun nog steeds bezig met de asbestschoonmaak. Er zit beweging in, maar het gaat langzaam. Te langzaam, vinden omwonenden die nog steeds delen van hun tuinen niet kunnen gebruiken.

Een bewoner vertelt dat de schoonmaak sinds januari wel begonnen is, maar nog steeds niet voltooid. Ze mogen een deel van hun tuin weer in, maar nog steeds niet overal komen. Er staat inmiddels een zeefmachine om zand te filteren, maar die is nog niet aan geweest, aldus de bewoner.

Krijt

Vijfenhalve maand geleden verspreidde de asbest over de percelen. Heeft het nog wel zin om na zo'n lange periode te blijven schoonmaken? Jazeker wel, zegt mr. dr. Yvonne Waterman, gespecialiseerd in asbestaansprakelijkheidsrecht. "Asbest hoort niet in onze omgeving thuis. Je wil ook niet dat jouw kinderen in de speeltuin bovenop asbest gaan zitten en dat bijvoorbeeld als krijt gebruiken."