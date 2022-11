Buurtbewoners dreigen op te draaien voor asbestschoonmaak na brand: "We zijn in paniek"

Twee weken nadat het bloembollenbedrijf in Den Helder volledig afbrandde, zijn de zorgen voor buurtbewoners nog lang niet voorbij. Het is namelijk goed mogelijk dat zij zelf moeten betalen voor de schoonmaakkosten van de asbestdeeltjes die op hun grond zijn beland. Dat bedrag kan oplopen tot tienduizenden euro's per adres. De gemeente eist via bestuursdwang dat de burgers de kosten betalen, ook als de verzekeraar dit niet vergoedt.

Roetdeeltjes in Den Helder - NH Nieuws / Kelly Blok

Den Helder wordt opgeschrikt als op 27 oktober de vlammen uit bloembollenbedrijf Brouwer B.V. slaan. Het gehele pand brandt af. Nog geen 24 uur later ligt bij de omwonenden een brief op de mat: er is asbest vrijgekomen en in hun achtertuinen beland. Bewoners krijgen 72 uur om een schoonmaakactie te ondernemen, anders draaien zij zelf, via bestuursdwang, voor de schoonmaakkosten op.

Wat is bestuursdwang? De gemeente kan bestuursdwang uitvoeren als er kosten gemaakt moeten worden nadat de wet is overtreden. Als iemand bijvoorbeeld een schuurtje heeft gebouwd zonder vergunning en het vervolgens niet afbreekt, kan de gemeente dit laten doen op kosten van de overtreder. Er is dan sprake van bestuursdwang.

Wat volgt zijn twee weken van onrust waarin de bewoners van het kastje naar de muur worden gestuurd. De negen adressen moeten allemaal via hun eigen verzekering regelen dat de schoonmaak in gang wordt gezet. Het zou logischer zijn als de kosten bij de verzekeraar van het afgebrande bedrijf komen te liggen. Volgens buurtbewoners gebeurt dit niet omdat het bedrijf al voor de brand faillissement heeft aangevraagd. NH Nieuws heeft dit nog niet bevestigd gekregen, maar weet wel dat het bloembollenbedrijf in augustus uitstel van betaling kreeg en sinsdien onder curatele staat. Hoewel er vanuit de gemeente een 06-nummer is waar zij terecht kunnen voor vragen, is dit niet direct bekend bij alle bewoners, onder wie gedupeerde Marloes Hoefnagel. “We kregen elke dag andere berichten”, vertelt ze. “Sommige buren hadden al wel eerder een nummer van contactpersoon gekregen, maar wij nog niet.”

Nadat de opgelegde termijn is verstreken ontvangen de buren een nieuwe brief, ditmaal vanuit de Omgevingsdienst Noord-Holland-Noord. Hoefnagel: “Ze kwamen gister op bezoek en zeiden dat ze slecht nieuws voor ons hadden.” Omdat de verzekeringen van de omwonenden nog geen concreet plan hebben gevormd, neemt de gemeente de sanering over: de bestuursdwang wordt in werking gezet. De buurtbewoners hoeven nog niet direct te betalen, maar dat moet wel als de verzekeringen besluiten de kosten niet te vergoeden. "We zijn onrustig", zegt Hoefnagel. "Je wilt dat de asbest weggaat, maar niet de rekening betalen." Die rekening kan oplopen tot tienduizenden euro’s per huishouden. In het gesprek met de Omgevingsdienst vroeg Hoefnagel hoe de kosten verdeeld zouden worden. “Dat wisten ze ook nog niet. We hebben ook gevraagd hoe het nu staat met de paarden van de buurvrouw, waar kan zij kosten declareren voor al het hooi, dat ook onder het asbest zat. Wisten zij ook allemaal niet. Zie hieronder hoe de asbestsanering ondanks alle onduidelijkheid al is begonnen (tekst gaat verder).

Asbestsanering in Den Helder - NH Nieuws / Jurgen van den Bos

“De buren zijn best wel in paniek. We worden alleen maar kwader. De gemeente speelt mooi weer, maar legt straks de rekening bij ons neer.” Een woordvoerder van de gemeente licht in een schriftelijke reactie toe dat het opleggen van bestuursdwang standaardprocedure is bij asbest: “De besmetting ligt helaas op de percelen van de betrokkenen. De wet- en regelgeving schrijft in dat geval voor dat een eigenaar van een perceel zich aan de wet- en regelgeving moet houden; ook bij oorzaken die buiten de macht van diegene liggen. Dat betekent in dit geval dat zij verantwoordelijk zijn voor het (laten) saneren van de asbest. Dat is nog niet gebeurd, wat strikt genomen dus een overtreding van de wet- en regelgeving is.”