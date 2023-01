Jurist kritisch op gemeente Den Helder, asbestschoonmaak duurt veel en veel te lang

Bewoners van de Nieuweweg en de Doggersvaart in Den Helder worden ongeduldig: inmiddels is het bijna drie maanden geleden dat het bloembollenbedrijf aan de Nieuweweg afbrandde en ruim anderhalve maand geleden dat diens verzekeraar de asbestschoonmaak van hun terrein op zou pakken. Maar nog steeds schiet het niet op met die schoonmaak. Jurist Yvonne Waterman begrijpt niet waarom het zo lang duurt: “Dit is knullig handelen van de gemeente.”

Het is geen ingewikkelde zaak, volgens Waterman. Zij is als Meester en Doctor in de rechten dé specialist op het gebied van asbestaansprakelijkheidsrecht . “Dit had gewoon in korte tijd opgeruimd moeten zijn. Dan was het ook makkelijker geweest.” Door er maanden overheen te laten gaan, verspreidt het asbest, zakt het de grond in en wordt het vertrapt. Dat maakt de schoonmaak alleen maar moeilijker en duurder.

In plaats van 3 dagen duurt de nasleep van de brand op 27 oktober nu al bijna 3 maanden voor omwonenden. Bij de hevige brand in het bloembollenbedrijf kwam asbest vrij en deeltjes daarvan zijn op de grond van de buren neergedaald. Eerst zaten zij weken in spanning omdat ze zelf dreigden op te draaien voor de saneringskosten. Het was dus een opluchting toen na ruim vijf weken bekend werd dat de verzekeraar van het bloembollenbedrijf die schoonmaak zou vergoeden. Inmiddels nog ruim vijf weken verder is de sanering nog lang niet voltooid.

Geen informatie

"We worden nog steeds van het kastje naar de muur gestuurd", zegt buurtbewoner Marloes Hoefnagel. Sinds de saneringsopdracht op 7 december werd overgenomen door verzekeraar Interpolis, lopen er maar af en toe medewerkers van saneringsbedrijf Hein Heun over de percelen. De kraan die klaarstond voor grotere graafwerkzaamheden, is inmiddels weer verdwenen.

'Gebeurt er eigenlijk wel wat?', vragen de omwonenden zich af. In de groepsapp van de buurt gaan verschillende verhalen rond. Hoefnagel: "We vragen iedere keer als we iemand van het saneringsbedrijf zien lopen van 'hee, hoe zit het?'. Al weken zeggen ze: 'we beginnen maandag.'"

"Vorige week sprak mijn vriend de mensen van het saneringsbedrijf, toen zeiden ze dat er niet genoeg personeel is om de graafmachine te bedienen", vervolgt ze. Andere buurtbewoners kregen te horen dat er niet genoeg personeel is met een asbestcertificaat, en weer anderen hoorden dat de saneringsopdracht nog niet rond is.