Eindelijk zekerheid voor buren bollenbedrijf: verzekeraar betaalt asbestschoonmaak

Een hele opluchting voor de omwonenden van het afgebrande bloembollenbedrijf aan de Nieuweweg in Den Helder: de verzekeraar gaat de asbestsanering in de omgeving vergoeden. Dat laat de gemeente Den Helder weten. De verzekeraar neemt de sanering van de percelen over en vergoedt de schoonmaak- en herstelkosten.