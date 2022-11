Buurt Den Helder nog altijd in onzekerheid na brand: wie betaalt de asbestschoonmaak?

De buren van het vorige maand afgebrande bloembollenbedrijf in Den Helder hebben nog steeds geen duidelijkheid over de vraag of zij zelf de asbestsanering moeten betalen. Volgens omwonenden is het saneringsbedrijf gestopt met schoonmaken totdat duidelijk wordt waar de rekening naartoe kan.

Vorige maand brandde een groot deel van een Den Helders bloembollenbedrijf af. Bij die brand kwam toen een hoop asbest vrij, waarvan een deel terecht kwam in de tuinen van buurtbewoners. De vraag wie de schoonmaak moet betalen – het bloembollenbedrijf, de gemeente of de buurtbewoners – is na vier weken nog steeds niet beantwoord.

Volgens Hoefnagel is het een chaos. "Het gaat inmiddels om 800.000 euro en niemand neemt verantwoordelijkheid. De gemeente brengt onder het mom van regels haar eigen burgers in de problemen."

Maar volgens de gemeente is er nog niets besloten. Eerst moet de verzekeraar van het bloembollenbedrijf beoordelen of zij de schoonmaakkosten zullen dekken. Na de brand werd verwacht dat dit ongeveer een week zou duren. Inmiddels verkeren het bloembollenbedrijf en de buren al vier weken in het ongewisse.

De schade-expert van Hoefnagel liet in een brief weten dat vier weken uitzonderlijk is. 'Zo lang in het ongewisse blijven is voor ons ook nieuw'.

Schoonmaak ligt stil

Het saneringsbedrijf is volgens Hoefnagel gestopt met schoonmaken. "Ze waren begonnen, maar zijn weer gestopt. Het saneringsbedrijf wil niet verder tot er duidelijkheid is over wie de kosten van de schoonmaak gaat betalen.”

Eigenlijk mocht ze vanwege de asbest haar tuin niet meer in, maar dat verzoek heeft Hoefnagel genegeerd. "We hebben alleen de biggen binnen gelaten, want die wroeten echt in de grond."