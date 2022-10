Deeltjes asbest vrijgekomen in omgeving van brand Den Helder

Bij een grote brand in Den Helder zijn asbestdeeltjes vrijgekomen. De v eiligheidsregio Noord-Holland Noord waarschuwt daarvoor. In twee tweets van de veiligheidsregio wordt gesproken over een gebied vanaf de rotonde Nieuweweg tot aan Burgemeester Ritmeesterweg tot aan treinstation Zuid. Omwonenden worden geïnformeerd over de situatie.

De Veiligheidsregio waarschuwde voor gevaarlijk isolatiemateriaal dat met vonken mee kwam in de omgeving van de in brandende bollenloods. Daarbij is mogelijk ook asbest aangetroffen. De deeltjes worden onderzocht. In de rest van de stad liggen ook asresten. Daarin zou geen asbest zitten.

De brand in de bloembollenloods is inmiddels onder controle, al wordt de hele nacht nog geblust voor het vuur uit is. Het gebied rondom de brand is afgezet. Mensen uit de wijde omgeving merken de gevolgen van de vlammenzee. Sommige omwonenden vinden naar eigen zeggen resten van de loods in hun tuin.

Tweede brand

Ook in Heerhugowaard woedt momenteel een grote brand. Omdat het de tweede grote brand van de avond in Noord-Holland Noord, springt daar een coördinatieteam van regio Kennemerland bij.