Uitslaande brand in caravanloods Heerhugowaard geblust

Aan de Middenweg in Heerhugowaard is een grote uitslaande brand bij een opslagloods voor caravans geblust. Het is de tweede grote fik in Noord-Holland: ook is een brand in Den Helder geblust .

Even na 21.00 uur brak de brand uit aan de Middenweg, ter hoogte van De Noord. De brandweer werd groots ingezet om de vuurzee te blussen. Hoe de brand is ontstaan en of er slachtoffers zijn, is niet bekend. De hele Middenweg werd afgesloten.

Op het terrein staan vier loodsen en een windturbine. Eén van die loodsen is in brand gevlogen, de andere drie en de windturbine werden uit voorzorg natgehouden. Om 23.23 uur werd gemeld dat de brand onder controle was.

Andere eenheid door drukte

Omdat in Den Helder ook een grote brand moest worden geblust, is een coördinatieteam van Veiligheidsregio Kennemerland naar de caravanloods gestuurd.