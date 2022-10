Veel overlast door grote brand in Den Helder, omwonenden vinden mogelijk roetresten in tuin

In een bedrijf voor bloembollen aan de Nieuweweg in Den Helder woedt een grote brand. Deze is inmiddels onder controle, maar het blussen zal nog zeker de hele nacht duren. Zeker dertig medewerkers waren bij het uitbreken nog aanwezig, zij zijn geëvacueerd. De Halloweenmarkt in de stad is afgeblazen en winkels zijn dicht.

De brand woedt in meerdere loodsen van het bedrijf en er komen grote rookwolken vrij die over Den Helder trekken. Daarom is een NL-Alert verstuurd. Omwonenden wordt daarin geadviseerd ramen en deuren te sluiten. Momenteel wordt verder onderzoek gedaan naar de gevolgen van de brand op de omgeving, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio. "Indien nodig evacueren we omwonenden of ontruimen we nabij gelegen panden." Tot nu toe is niemand gewond geraakt. In de stad zijn een Halloweenmarkt en de winkels uit voorzorg al gesloten, laat de gemeente weten via Twitter. De rook zorgt voor veel overlast. In de rookwolken kunnen isolatiemateriaaldeeltjes zitten, deze zijn gevaarlijk voor de gezondheid, aldus de Veilgiheidsregio.

Op beelden is te zien dat het bedrijf vlak bij een benzinepomp staat, waar ook zogeheten vliegvuur heen waait. Over het algemeen hebben tankstations veiligheidssystemen. De Veiligheidsregio laat weten dat er nog geen zorgen zijn dat de brand daarheen uitslaat. Wel zijn er zorgen om de woning naast de loods waar de brand woedt en een andere loods op het terrein. Deze worden uit voorzorg door de brandweer nat gehouden. "Door de harde wind zijn er veel vonken die waaien, die vormen een extra gevaar", aldus de Veiligheidsregio. De brandweer controleert de omgeving of het vliegvuur extra gevaar oplevert. Roet in omgeving Het gebied rondom de brand is afgezet. Mensen uit de wijde omgeving merken de gevolgen van de vlammenzee. Sommigen vinden naar eigen zeggen zelfs resten van de loods in hun tuin. Vanaf het strand bij Sint-Maartensvlotbrug is de brand te zien. Jeffrey was er vrij snel bij en twitterde video's van de brand. "Ik ben erop af gereden omdat ik rook zag. Het ging het heel erg snel. Er zijn gigantische rookwolken en de stank is verschrikkelijk. Er staan honderden mensen te kijken", vertelt hij tegen NH Nieuws. De Veiligheidsregio verzoekt mensen niet naar het gebied te komen en hulpdiensten de ruimte te geven.

