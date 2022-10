Grote brand geblust in loods van bloembollenbedrijf Den Helder

In een bedrijf voor bloembollen aan de Nieuweweg in Den Helder is donderdagavond een grote brand uitgebroken. De brand, die aan het begin van de avond uitbrak, is onder controle. Wel hebben brandweereenheden nog de hele nacht nageblust. Bij het uitbreken van de brand waren zeker dertig medewerkers nog aanwezig, zij zijn geëvacueerd. De Halloweenmarkt in de stad werd vanwege het vuur afgeblazen en winkels moesten dicht.

De brand woedde in meerdere loodsen van het bedrijf en er kwamen grote rookwolken vrij die over Den Helder trokken. Om die reden werd een NL-Alert verstuurd waarin omwonenden geadviseerd werd ramen en deuren te sluiten. "Indien nodig evacueren we omwonenden of ontruimen we nabij gelegen panden", liet een woordvoerder van de Veiligheidsregio weten. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. In de stad werd een Halloweenmarkt en de winkels uit voorzorg gesloten. De rook zorgde voor veel overlast. In de rookwolken kunnen isolatiemateriaaldeeltjes zitten, deze zijn gevaarlijk voor de gezondheid, aldus de Veilgiheidsregio.

Even waren er zorgen over de woning die naast de brandende loods staat en een omliggende loods op het terrein. Deze werden uit voorzorg door de brandweer nat gehouden. "Door de harde wind zijn er veel vonken die waaien, die vormen een extra gevaar", aldus de Veiligheidsregio. De brandweer controleerde daarnaast de omgeving of het vliegvuur van het nabijgelegen tankstation extra gevaar zou opleveren. Roet in omgeving Het gebied rondom de brand werd groots afgezet. Mensen uit de wijde omgeving konden niet om de gevolgen van de vlammenzee heen. Enkele omwonenden lieten weten dat ze resten van de loods in hun tuin hadden. Vanaf het strand bij Sint-Maartensvlotbrug was de brand te zien. Jeffrey was er vrij snel bij en twitterde video's van de brand. "Ik ben erop af gereden omdat ik rook zag. Het ging het heel erg snel. Er zijn gigantische rookwolken en de stank is verschrikkelijk. Er staan honderden mensen te kijken", vertelde hij aan NH Nieuws.

