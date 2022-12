Buren van bloembollenbedrijf opgelucht over asbestschoonmaak: "Beter de feestdagen in"

“Nu wij die rekening niet krijgen, gaan we wat beter de feestdagen in. Het is gewoon pure opluchting dat je nu niet die strop boven je hoofd hebt hangen van die duizenden euro’s.”

Al die tijd bestond er onduidelijk over wie de asbestschoonmaak zou betalen. Het gaat om asbestdeeltjes die zijn vrijgekomen bij de brand in het bloembollenbedrijf eind oktober. Deze deeltjes zijn op de grond van de buren gewaaid, en daarmee waren zij volgens de gemeente zelf verantwoordelijk voor de sanering.

Als de verzekeraar van het bollenbedrijf de kosten niet zou vergoeden, zou het bij de verzekeraars van de bewoners terecht komen. En die waren niet allemaal even bereid om in de buidel te tasten. Er is bijna zes weken lang overlegd, en de schoonmaak heeft tussendoor stilgelegen vanwege de onduidelijkheid.

Nu is de kogel dan toch door de kerk en heeft de verzekering een plan opgesteld voor de sanering. “Ze zijn gister begonnen met afgraven op nummer 15”, vertelt Hoefnagel. “Daarna gaan ze via de paardenbak naar de buren en zo steeds verder. Uiteindelijk komen ze bij ons, maar dat zal zeker niet voor de kerst zijn.”

Toch nog vragen

Hoe het daarna verder gaat, weet ze nog niet precies. “We hebben nog wel vragen: hoe zien onze velden er straks uit? Dat wordt het tweede. Zij gaan alleen maar weggraven. Wie gaat dat weer opvullen en wie gaat er zaaien? Daar is nog geen duidelijkheid over. Moet dat wel via onze verzekering? Ik heb me er nog niet in verdiept wat een grasspriet kost.”

Deze vragen zijn voor Hoefnagel een stuk minder dringend dan de geldzorgen. “Ik ga er vanuit dat dat ook wel goed komt. We wachten gewoon maar af. We moeten nog steeds flink geduld hebben.”

Hoefnagel is vooral blij dat er weer schot in de zaak zit. “Als we allemaal maar gezond blijven.” Dat de financiële kopzorgen nu wegvallen, scheelt al enorm. “En daarom valt de rest wel in het niet. Nu die onzekerheid weg is, is de rest wel te overzien.”