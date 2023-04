Oordopjes of weekendje weg om oorverdovende sloop A9-viaduct Amstelveen door te komen

Omwonenden van het A9-viaduct aan de Keizer Karelweg in Amstelveen worden van donderdagavond 20 april tot maandagnacht 24 april flink op de proef gesteld. Het viaduct wordt dan namelijk gesloopt en dat verloopt allesbehalve geruisloos. Rijkswaterstaat biedt hen een uitweg: op maat gemaakte oordopjes of een overnachting in een hotel. De Keizer Karelweg en A9-afslag Stadshart worden afgesloten voor verkeer.

Omdat al het verkeer op de A9 inmiddels over de tijdelijke bypass en dus niet meer over het viaduct rijdt, kan dat worden gesloopt. "Het beton van het viaduct wordt stukgeknepen en valt in grote brokken op de grond", laat een woordvoerder van Rijkswaterstaat weten. Om het asfalt te beschermen wordt een laag zand en rijplaten neergelegd. Natspuiten Uitvoerder Veenix neemt verschillende maatregelen om de overlast voor de omgeving te beperken. Het vergruizen van de brokstukken gebeurt bijvoorbeeld niet op locatie en tijdens de werkzaamheden wordt met water gespoten, zodat zo min mogelijk stof vrijkomt. Omwonenden van de A9 vertelden zo'n maand geleden aan NH Nieuws dat de overlast tot nu toe meevalt, maar nu zal voor het eerst middenin bebouwd gebied worden gewerkt.

"Per hinderperiode kijken we naar de geluidscontouren", aldus Rijkswaterstaat, dat eerlijk toegeeft dat in de komende hinderperiode 'de overlast groot wordt'. Daarom krijgen bewoners mogelijkheden aangeboden om de overlast te verlichten of er geheel aan te ontsnappen. Decibel op de gevel Om te bepalen wie voor welke 'compenserende maatregel' in aanmerking komt, deelt Rijkswaterstaat de overlast in drie categorieën in. "Voor de werkzaamheden hebben we met geluidsmetingen vastgesteld hoeveel decibel er op de gevel komt", vertelt de woordvoerder. "Aan de hand daarvan zijn geluidscirkels gemaakt."

Amstelveners die 's nachts 60 tot 65 decibel op hun gevel krijgen, komen in aanmerking voor op maat gemaakte oordoppen. "Een audicien is daarvoor bij de bewoners langs geweest. Er was veel animo voor, en bewoners zijn er erg blij mee." Wie 's nachts meer dan 65 decibel voor z'n kiezen krijgt, krijgt vouchers om een 'gemiddeld' hotel te boeken. "Voor twee nachten. We vinden het super vervelend dat we dit veroorzaken." Een derde categorie zijn bewoners die overdag 80 decibel of meer op hun gevel krijgen. Rijkswaterstaat biedt hen een koptelefoon aan die het omgevingsgeluid dempt. "Om het leed wat te verzachten" Verkeershinder Het afsluiten van de Keizer Karelweg en de op- en afritten Amstelveen-Stadshart gaat voor flink wat verkeershinder zorgen. Oprit 5 richting Amsterdam/Utrecht blijft wel gewoon open. Omleidingen voor auto's lopen via de Amsterdamseweg of de Beneluxbaan. Fietsers worden omgeleid via de Keerpuntweg. Rijkswaterstaat geeft aan doorgaans alleen te kiezen voor nachtelijke wegafsluitingen, maar wil de overlast voor omwonenden beperken door de werkzaamheden zo snel mogelijk af te ronden. Daarom wordt ook overdag doorgewerkt.

Pendeldienst Voetgangers en mindervaliden die op een versperde weg stuiten, kunnen gebruikmaken van een tijdelijke pendeldienst, waar ook een plek voor scootmobielen is. Tussen 19.00 uur en 7.00 uur moet je van te voren bellen. Een aantal buslijnen van Connexxion rijdt een aangepaste dienstregeling. De werkzaamheden duren van donderdag 20 april 20.00 uur tot maandag 24 april 05.00 uur. In 2027 moet de verbrede A9 met verdiepte ligging klaar zijn.