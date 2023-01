Bouwvakker onderkoeld geraakt na val in 'drijfzand' bij aanleg A9 Amstelveen

Een bouwvakker die bezig was met de verbreding van de A9 bij Amstelveen kwam vanochtend na een val in een benarde positie terecht. De man kwam met beide benen vast te zitten in een zuigende massa van nat zand en raakte daarbij onderkoeld.

Collega's van de man slagen er vanochtend niet in om hem los te krijgen, dus komt de brandweer ter plaatse. Zij zien dat de bouwvakker "is weggezakt tot zijn knieën", laat een woordvoerder weten. De brandweer zet een ladderwagen in om de man uit de blubber te takelen. Maar dat gaat niet zo makkelijk, een van zijn voeten blijft in het zand vastzitten. Er moet uiteindelijk een hogedrukspuit bij te pas komen, om het zand rondom de voet weg te spoelen. Ondertussen probeert hij de voet los te wrikken met een schep. Dat lukt uiteindelijk, waarna de bouwvakker warm wordt opgevangen door zijn collega's. Dat is hard nodig, want hij is volgens de woordvoerder onderkoeld geraakt. Ambulancepersoneel heeft hem ter plekke nagekeken.

Verbreding A9 De verbreding en ondertunneling van de A9 duurt nog tot 2027. "We zijn nu de 'bypass' aan het aanleggen", vertelt omgevingsmanager van Rijkswaterstaat Lammert Postma eerder aan NH Nieuws. "Dat is eigenlijk de tijdelijk naar het zuiden verschoven A9, zodat we aan de noordkant van de A9 het eerste deel van de verdiepte ligging aan kunnen leggen." Auto's kunnen op deze manier nog steeds over drie rijstroken Amstelveen passeren.