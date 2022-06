Amstelveners versieren container-geluidswal A9, waar ze jaren tegenaan moeten kijken

Amstelveen zit nog wel even met de overlast die wordt veroorzaakt door het gigantische project om snelweg A9 te verbreden. Om omwonenden tegemoet te komen, probeert Rijkswaterstaat hen zoveel mogelijk bij het project te betrekken. Zaterdag mochten bewoners van het Oude Dorp dan ook meehelpen om van de geluidswerende containers die voor hun huizen zijn geplaatst een kunstwerk te maken.

Het kunstwerk wordt 36 meter lang en er zijn veel Amstelveense 'iconen', zoals de Annakerk, op terug te vinden. De toren van de kerk loopt door in die van de echte toren, want de kerk staat aan de overkant van de snelweg. De geluidswal die als doek voor het megaschilderij dient, is geplaatst om geluidsoverlast van de A9 en werkzaamheden aan die weg te verminderen.

De Amstelveners die in de hitte komen meeschilderen, zijn positief over het idee van Rijkswaterstaat. "Je kijkt liever op tegen een wal met een tekening, dan tegen een snelweg", meent de 10-jarige Mauro, als NH Nieuws hem even uit zijn concentratie haalt voor een praatje tussen het schilderen door. De jongen woont tegenover de containers en moet er 2,5 tot 3 jaar tegenaan kijken. Ook moeder Dorien vindt het een goed idee. "Het is een waanzinnig ontwerp en leuk dat we dat met de buurt kunnen invullen. Zo voel je je toch een beetje betrokken bij het hele project", zegt zij met een kwast in de hand. Tekst gaat verder onder video

Kunstenaar Tim Roderman moet soms met lede ogen aanzien hoe de allerkleinste helpers ver buiten de door hem aangebrachte lijnen kleuren. "Maar dat doe ik straks gewoon weer opnieuw", lacht hij. Het moet echt een kunstwerk van de buurt worden. Buurtbewoners zijn dan ook vanaf het eerste moment bij de totstandkoming van het kunstwerk betrokken, vertelt Roderman. "Ze konden input geven en al die ideeën heb ik verzameld en gebruikt om verschillende ontwerpen te maken. De buurt koos daarna unaniem voor dit ontwerp."

De verbreding en ondertunneling van de A9 zorgt er nu al twee jaar voor dat Amstelveen een bouwput is. Inwoners, en dan met name omwonenden, kunnen zich de komende jaren nog even schrap zetten, want Rijkswaterstaat verwacht pas begin 2027 klaar te zijn met alle werkzaamheden. "We zijn nu de 'bypass' aan het aanleggen", vertelt omgevingsmanager van Rijkswaterstaat Lammert Postma. "Dat is eigenlijk de tijdelijk naar het zuiden verschoven A9, zodat we aan de noordkant van de A9 het eerste deel van de verdiepte ligging aan kunnen leggen." Auto's kunnen op deze manier nog steeds over drie rijstroken Amstelveen passeren. Tekst gaat verder

Om de bypass te kunnen aanleggen moeten de geluidsschermen bij het Oude Dorp worden weggehaald. Omdat het geluid dat van de snelweg afkomt met de naastgelegen werkzaamheden nog harder zal zijn, is nu een rij geluidswerende containers neergezet. Het is de bedoeling dat deze maximaal drie jaar blijven staan, maar de buurt mag volgens Postma uiteindelijk beslissen of dit langer nodig is.