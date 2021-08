Op weg naar een verbrede A9: vijf jaar lang bouwput

Amstelveen wordt al ruim vijftig jaar in tweeën gedeeld door de rijksweg A9. De snelweg hier helemaal ondertunnelen haalde het niet vanwege de kosten. De komende vijf jaar wordt de weg nu deels overkapt en verbreed. Amstelveners kunnen zich de komende jaren schrap zetten. Het laatste deel van een tweeluik over de verbreding van de snelweg dat de gemoederen bezighoudt.

Overlast voor ondernemers

Naast Amstelveners en gebruikers van de A9 gaan ook de lokale ondernemers last hebben van de vele opbrekingen en omleidingen. Bij het eerste weekend dat de A9 was afgesloten merkten de ondernemers in het Stadshart het meteen in de omzet.

"Een naar vooruitzicht", erkent wethouder Herbert Raat. Hij belooft nauwkeurig de vinger aan de pols te houden en daar waar nodig in te grijpen.