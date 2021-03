Verbreding van A9 officieel van start: overkappingen, stil asfalt en geluidswand

Rijkswaterstaat verbreedt de A9 bij Amstelveen en de gemeente Ouder-Amstel, hierdoor komen er vier rijstroken per rijrichting. Een flinke ingreep, want in 2026 moeten de werkzaamheden aan de A9 afgerond zijn. "Aan de ene kant is de snelweg heel belangrijk voor Amstelveen, maar tegelijkertijd heb je wel een hele drukke weg door je gemeente heen rijden. Die is alleen maar groter geworden de afgelopen vijftig jaar", vertelt de Amstelveense wethouder Herbert Raat vandaag aan NH Nieuws.

Duizenden bomen gekapt

Het verbreden van de snelweg kon op veel weerstand rekenen bij inwoners van Amstelveen en buurgemeente Ouder-Amstel. Duizenden bomen moesten daar worden gekapt vanwege het nieuwe asfalt. De bewoners hebben zich nog wel verzet, maar zonder resultaat. Zelfs de gemeente kon niet voorkomen dat de bomen moeten plaatsmaken voor asfalt, want dat is vereist om met het toenemende wegverkeer de filedruk te verlichten.

Wel belooft wethouder Rineke Korrel dat de bomen die gekapt worden, ergens anders opnieuw worden geplant. "Dat zijn we verplicht aan de inwoners van onze gemeente en daar zullen we ons dan ook aan houden", aldus Korrel.