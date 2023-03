Schiphol dit weekend onbereikbaar via A9, weg dicht voor aansluiting bypass Amstelveen

Wie dit weekend met de auto een bestemming tussen knooppunt Holendrecht en knooppunt Badhoevedorp wil bereiken, moet rekening houden met extra reistijd. Omdat de komende dagen de tijdelijke bypass van de A9 bij Amstelveen wordt aangesloten, is het stuk snelweg dit weekend richting Schiphol volledig afgesloten, en zijn in de andere richting rijstroken dicht.

De overlast is het grootst voor verkeer richting Schiphol en Haarlem (zie kaart hieronder). In die richting is de snelweg volledig afgesloten. Verkeer wordt omgeleid via de A2, A10 en de A4 en moet rekening houden met tien minuten tot een half uur extra reistijd.

Richting Utrecht

De andere kant op - richting de A2 en Utrecht - is de snelweg wel open, maar zijn enkele rijstroken dicht. Dat kan 10 minuten vertraging opleveren, waarschuwt Rijkswaterstaat. Automobilisten worden met matrixborden op de werkzaamheden en de omleidingen geattendeerd.

Tekst gaat verder.