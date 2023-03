Omwonenden vinden overlast werkzaamheden A9 best meevallen: "Had het erger verwacht"

Werkzaamheden aan snelweg A9 ter hoogte van Amstelveen zorgen op dit moment voor forse geluidsoverlast en trillingen, waarschuwt Rijkswaterstaat. Toch merken omwonenden daar tot nu toe weinig van, blijkt als verslaggever Celine Sulsters een rondje door de buurt maakt.

Werzaamheden aan de A9 met daarachter de Amstelveense woonwijk die aan de noordzijde ligt - NH Nieuws / Celine Sulsters

Aannemer Veenix werkt sinds 20 februari aan 'Operatie Middeneiland', waarbij voorbereidingen worden getroffen om het tweede deel van de zogenaamde 'bypass' aan te leggen. Dit zijn tijdelijke rijstroken aan de zuidkant van de A9 die het aanleggen van de verdiepte ligging mogelijk maken. "Sommige werkzaamheden brengen overdag forse geluidhinder met zich mee", schrijft Rijkswaterstaat op haar website.

"In mijn tuin hangt een trillingsmeter en geluidsmeter, die de hele dag aanstaan" Buurtbewoner Benjamin

Benjamin Blankennagel woont op de hoek van de Middeldorpstraat aan de zuidkant van de snelweg. Vanuit zijn raam kan hij het uitkijkpunt dat Rijkswaterstaat heeft neergezet zien. Tot nu toe vindt hij de overlast van de werkzaamheden prima te doen. "Je merkt wel dat het er is, maar ik begrijp ook dat de werkzaamheden moeten gebeuren." De Amstelvener heeft het gevoel dat Rijkswaterstaat alles goed in de gaten houdt. "In mijn tuin hangt een trillingsmeter en geluidsmeter, die de hele dag aanstaan", vertelt hij. Benjamin bespeurt de laatste tijd wel wat kleine scheurtjes in de muren van zijn huurwoning. Dat heeft hij gemeld bij de woningbouwvereniging. 'Geen gezicht' De Amstelvener begint zich wel steeds meer te storen aan de geluidswerende containers die dicht bij zijn woning zijn geplaatst. Hij is blij dat ze het geluid goed tegenhouden, maar vindt het 'geen gezicht.' "Daarom zijn mijn gordijnen nu ook dicht", verklaart hij. Rijkswaterstaat heeft geprobeerd om de geluidswal op sommige plekken wat aantrekkelijker te maken. Omwonenden mochten zelf meewerken aan een groot kunstwerk. Tekst gaat verder onder video

Amstelveners maken containerkunst - NH Nieuws

Ook buren van Benjamin die woensdagmiddag thuis zijn hebben weinig klachten. "Ik had het erger verwacht", vertelt iemand. Hij hoort de auto's die over de A9 razen de laatste tijd wel wat harder. "Het is een soort geluidsschaal, omdat het veel breder is geworden." Maar kan ook daar wel mee leven. 'Stinkende dampen' Toch zijn er ook mensen die wel hoofdpijn krijgen van het gedreun naast hun huis. Als Sulsters de brug naar de noordzijde van de A9 oversteekt en bij wat huizen in de Mr. F.A. van Hallweg aanbelt, komt ze een bewoner tegen die het geluid goed zat is. De van oorsprong Britse Tony Power is met zijn gezin net terug van een paar dagen vakantie. "Dat kwam ons heel goed uit", vertelt hij doelend op de geluidsoverlast. De man merkt sinds anderhalve week dat het geluid en de trillingen erg zijn toegenomen. "Maar het ergste vind ik nog wel de stinkende dampen die wij hier ruiken", zegt hij met een vies gezicht. Een vrouw die iets verderop woont herkent de klachten niet. En ook een bewoonster die de hoek om naast basisschool Piet Hein woont, heeft niets te klagen. "Maar het wordt sowieso overstemd door het geluid van spelende kinderen", lacht ze. Tekst gaat verder onder video