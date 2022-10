Plaatsing megaviaduct luidt maandenlange periode van overlast in voor Amstelveners

Amstelveen gaat vanaf maart volgend jaar flink wat merken van de werkzaamheden die nodig zijn om de verdiepte ligging van snelweg A9 te realiseren. De komende drie weken wordt over de Keizer Karelweg een tijdelijk megaviaduct aangelegd om ruimte voor die werkzaamheden te creëren.

De A9 wordt tijdelijk een stuk naar het zuiden verplaatst, zodat het verkeer op de snelweg gewoon door kan rijden, legt omgevingsmanager van Rijkswaterstaat Lammert Postma uit. "Eigenlijk moeten we de A9 even naar de zijkant schuiven."

Het aanleggen van de verdiepte ligging gaat gepaard met flink wat overlast, geeft hij eerlijk toe. "Op het moment dat de A9 ergens maart volgend jaar is verlegd, krijg je een hele intensieve bouwperiode: 'overal kranen, bouwmachines en verkeersomleidingen.'"

Het tijdelijke viaduct dat de komende drie weken wordt ingehesen is het grootste ooit in Nederland. "Hij is maar liefst 94 meter lang en 34 meter breed", vertelt Lammert enthousiast.