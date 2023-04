Telstar-speler Yaël Liesdek zeker half jaar uit de roulatie

Voor het herstel staat tussen de zes en acht maanden. De voetballer kwam in de wedstrijd tegen ADO Den Haag in de 78e minuut in het veld en moest er in de blessuretijd noodgedwongen weer vanaf.

Het zit de talentvolle Liesdek niet mee. De Amsterdammer speelt sinds 2020 bij Telstar, maar door meerdere zware blessures heeft hij niet veel wedstrijden kunnen spelen. Liesdek was vandaag niet bereikbaar voor commentaar. Telstar zelf doet geen uitspraken over blessures.

Gebroken neus

Ook Özgür Aktas viel afgelopen vrijdag uit. De centrale verdediger brak door een elleboogstoot van Xander Severina zijn neus. Het is nog niet bekend of Aktas vrijdag tegen Jong Ajax in actie kan komen.

Na afloop van de nederlaag tegen ADO Den Haag was Telstar-trainer Mike Snoei woest op de arbitrage en zeer ontdaan over de blessures van Aktas en Liesdek.

Bekijk hieronder de reactie van Mike Snoei na ADO Den Haag - Telstar.