Bizar! Telstar-invaller Liesdek binnen één minuut geblesseerd, vervanger Taha breekt vinger

Het leek Telstar enige tijd behoorlijk voor de wind te gaan in de vissersderby tegen FC Volendam. Maar in de slotfase kreeg trainer Andries Jonker ineens met het blessurespook te maken. Yaël Liesdek en Redouan Taha El Idrissi kregen binnen no-time met fysieke tegenslagen te maken.

Liesdek kwam in de 76ste minuut binnen de lijnen voor Anthony Berenstein. De verdediger kampte binnen een minuut al met een achillespeesblessure en moest alweer naar de kant. Zijn vervanger was Redouan Taha El Idrissi en die bleef ook niet gespaard. Hij brak in de wedstrijd zijn middenhandsbeentje, maar kon de wedstrijd wel uitspelen.

Volgens Jonker ziet de blessure van Liesdek er op het eerste oog zeer ernstig uit. Als blijkt dat de eerste bevindingen kloppen, zou het weleens einde seizoen voor de verdediger kunnen zijn.