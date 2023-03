Telstar kopje-onder tegen ADO Den Haag na zwakke tweede helft

Telstar heeft slechte zaken gedaan in de strijd om de play-offs. Op bezoek bij concurrent ADO Den Haag was het begin nog goed, maar de voorsprong in de tweede helft weggegeven. Daardoor werd het 3-1.

De weg naar de 55 punten van Telstar begon vanavond in Den Haag tegen ADO. Een interessante wedstrijd, aangezien beide teams nog volop meedoen in de strijd om de play-offs. Na een aantal speldenprikjes kwam Telstar na 24 minuten uit het niets op voorsprong. Na een vrije trap bleef de bal hangen op randje zestien. David Min wachtte niet en haalde hard uit: 0-1. Doelman Ronald Koeman Jr. redde vervolgens nog knap op een kopbal van Thomas Verheydt.

In de tweede helft kwam Delvechio Blackson in het veld. De Surinaamse verdediger maakte geen minuten bij het nationale elftal, maar speelde wel zijn vijftigste competitiewedstrijd voor Telstar. Het bracht niet het gewenste effect, want ADO kwam snel op gelijke hoogte. Titouan Thomas schoot een vrije trap strak achter Koeman: 1-1. De Witte Leeuwen waren nauwelijks van de schrik bijkomen, toen Joel Zwarts de bal op de paal schoot.

Verder dan een schot naast het doel van ADO kwamen de bezoekers niet. Het ging in de slotfase helemaal mis voor Telstar. Xander Severina ging ervandoor en werd gevloerd door Koeman in de zestien. De doelman kreeg geel en Verheydt benutte de penalty: 2-1. Telstar was behoorlijk aangeslagen, want een minuut later lag ook de 3-1 in het doel. Severina was nu de maker.

Door de nederlaag heeft ADO nog één puntje minder dan Telstar. Zij blijven wel in het linkerrijtje staan. Jong Ajax is volgende week de eerstvolgende tegenstander van de Witte Leeuwen.

Opstelling Telstar: Koeman; Kruiver (Liesdek/78/ Fatihi/90), Apau, Aktas (Boussakou/86), Oude Kotte, Mulder (Blackson/46); Overtoom (Soares/87), Turfkruier, Najah; Min (Smit/78), Plet