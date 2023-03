Furieuze Mike Snoei fileert falende scheidsrechter: "Hij kwam in de kleedkamer"

Mike Snoei was des duivels na de nederlaag bij ADO Den Haag (3-1). De trainer van Telstar maakte gehakt van de arbitrage, die volgens hem verantwoordelijk was voor het omdraaien van de wedstrijd. "Ik word er heel erg moe van", foetert Snoei.

In de eerste helft kwam Telstar via David Min op een verdiende voorsprong. Er leek voor de Witte Leeuwen geen vuiltje aan de lucht, maar na de pauze draaide ADO Den Haag de wedstrijd volledig om. "Ik heb nog nooit een scheidsrechter in de kleedkamer bij ons gezien, maar hij kwam zijn excuses aanbieden."

Volgens Snoei was dat te danken aan de scheidsrechter, die in zijn ogen meerdere keren de fout in ging. "Özgür Aktas heeft op twee plaatsen zijn neus gebroken, maar Xander Severina kreeg daar slechts geel voor. Voorafgaand aan de strafschop van ADO Den Haag, toen Severina alleen op Ronald Koeman Jr. afging, stond de aanvaller ruim buitenspel."

