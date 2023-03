Live NH Sport met ADO Den Haag - Telstar

De eindstreep komt steeds dichterbij en Telstar is nog niet waar het zijn wil. De huidige negende plaats is nét niet goed genoeg om zich te plaatsen voor het toetje van het voetbalseizoen: de play-offs. Vanavond wacht de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag, de nummer dertien van de ranglijst en een concurrent voor die play-offs. Je kunt het treffen rechtstreeks op de radio volgen bij NH Sport.

Eerder dit seizoen hielden beide ploegen elkaar in Velsen-Zuid na negentig minuten in evenwicht (0-0). ADO Den Haag stond toen nog onder leiding van Dirk Kuijt. Onder leiding van zijn opvolger Dick Advocaat heeft ADO de weg omhoog gevonden, maar of die spurt op tijd en hard genoeg is ingezet, zal pas aan het einde van de rit blijken.

Vorm

Van de laatste vijf competitiewedstrijden wist ADO alleen bij TOP Oss te winnen (2-3). De wedstrijden tegen FC Den Bosch (0-0) en FC Eindhoven (1-1) eindigden gelijk, terwijl Heracles (0-3) en Willem II (1-3) er in Den Haag met de winst vandoor gingen.

Telstar doet het de laatste weken beter, al doen de nederlagen tegen Heracles (7-0) en FC Eindhoven (0-1) nog altijd pijn en was het puntenverlies tegen Helmond Sport (2-2) onnodig. Op bezoek bij Roda JC werd knap gewonnen (1-2) en ook het duel tegen TOP Oss (1-0) leverde drie punten op.

Kwartet goals

Opvallend feitje is dat Telstar in de clubhistorie 28 keer op bezoek ging in Den Haag en slechts twee keer met een overwinning op zak de hofstad verliet. De eerste keer was in 1983. Dankzij doelpunten van Ron van Niekerk, Koos Kuut en Terry Hendriks (2x) werd het destijds voor slechts 500 toeschouwers in het Zuiderpark 3-4. Ook in 2000 won Telstar door vier goals te maken. Richard Stricker, Jamal Dibi en Sergio Ommel (2x) bezorgden de ploeg van toenmalig trainer Simon Kistemaker een 4-1 zege.

Bij de Velsenaren ontbreken vanavond Koen Blommestijn, Cain Seedorf en DJ Buffonge. Christos Giousis is geschorst. De aftrap is om 20.00 uur. Verslaggevers zijn Frank van der Meijden en Stephan Brandhorst. NH Sport is er van 19.00 tot 22.00 uur en wordt gepresenteerd door Robbert van den Heuvel.